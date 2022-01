„Una dintre cele mai emoționante zile din viața noastră. Pe scurt, Cornel era să nu vină la petrecerea lui surpriză? Ieri a împlinit 40 de ani și pentru că ne făcusem planuri să plecăm la căldură, am stat liniștită până acum 4 zile, când a intervenit o problemă cu valabilitatea pașaportului și am fost nevoiți să amânăm. Am intrat în panică, voiam să fie o zi specială pentru că schimbă prefixul.

Mi-a venit apoi ideea să-i fac o petrecere-surpriză, așa că am fost nevoită să-l mint și să îi ascund acest lucru. A fost foarte greu si stresant să ascund tot și de el, și de copii, Doamne, stăteam cu inima cât un purice la fiecare apel sau mesaj?Am vrut să fie perfect, până la cel mai mic detaliu, căci sunt control freak?”, a explicat Elena Gheorghe pe Instagram.

„Am complotat cu un prieten și am inventat o cântare atică, fără trupă, să vin să fac o surpriză pentru cel mai bun prieten de-al lui. Practic, Cornel trebuia doar să mă însoțească la acel eveniment și apoi chipurile plecam să luăm cina cu familia noastră.

Pe lângă faptul că am dus muncă de lămurire să se îmbrace și el un pic mai elegant (el voia să se îmbrace în jeans și hanorac ca să se simtă lejer), a zis că mă așteaptă în mașină că oricum sunt doar 3 piese de cântat si vine Dany (prietenul nostru) să mă conducă și cu ocazia asta are un pic de timp să vorbească și cu părinții lui, să le explice unde e locația.

M-am făcut verde-albastră, căci practic el voia să lipsească de la propria petrecere. Mai mult forțat a venit până la urmă, în lift era supărat nevoie mare. Eu simțeam că nu mai ajungem odată…”, a mai dezvăluit artista.

