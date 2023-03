Elvira și Carmen Tănase sunt colege pe scena teatrului Odeon, dar și în multe producții românești, iar acum, cele două s-au reîntâlnit în serialul „Clanul” . Elvira recunoaște că a avut de multeori certuri cu actrița Carmen Tănase.

„Ba da, ne-am certat. Nu am vorbit mai multe zile. În momentul în care știam că ne este greu și rău, suna și-mi zicea: „ce faci păpușă?” sau invers. Și o luam de la capăt, din punctul în care rămăsese. Ea este capricorn, eu sunt berbec. Era imposibil să nu iasă scântei.

De fiecare dată ne-am reglat, am povestit, am vorbit despre, de multe ori era niște neînțelegeri penibile, dar mi se pare că este mai onest așa, decât să te păcălești și te minți, și să mergi mai departe, fără să vorbești”, a declarat amuzată Elvira Deatcu pentru Ego.

Elvira a mai spus că așa se vor regla și după prezentarea de modă în care a fost „târâtă” de Carmen Tănase, fără să-i dea prea multe detalii.

„Ea m-a convins. Și pentru că o respect, și pentru că o admir, și pentru că îmi este prietenă, am zis că bine. M-a și luat prin suprindere și m-a întrebat dacă am spectacol ca să vin cu ea. Nu mai are cale de întors. Acum plânge și este distrusă psihic că ea nu face față și în ce s-a băgat.

I-am zis că o rog frumos să se oprească dacă nu vrea să plece bătută de la eveniment. Așa sunt în așa situație. Am crezut că mă invită la o cafea, la orice, dar niciun caz la o prezentare de modă. Noi avem o activitate culturală intensă și am crezut că despre asta este vorba”, a mai povestit Elvira Deatcu.

