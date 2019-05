Experiența extrem de neplăcută prin care a trecut Alex Velea. „Nu mai știam dacă îmi curge sânge pe undeva, dacă am murit”

Dezvăluirea a fost făcută de cântăreț la emisiunea „Vulturii de noapte”, de la postul de televiziune Kanal D.

„Când eram puști, aveam 16-17 ani, eram la un concert și l-am văzut pe Nick de la N&D căzând de pe scenă. Dar s-a spart, adică s-a prăvălit. A dansat, ce a făcut, a mai făcut un pas și a căzut planetă. Nu s-a lăsat, era jos și cânta. Nu s-a oprit o secundă. În capul meu de atunci mă închipuiam că o să fiu un mare superstar, că o să fac, o să dreg. Și mă întrebam ce o să fac dacă o să cad pe scenă.

Peste ani soarta mi-a demonstrat că pot să cad foarte ușor. Eram pe un bar, în Madrid, în Spania. Eram pe un bar destul de îngust și am vrut să fac o săritură, ceva. Am vrut să evit capul unui tânăr cetățean, i-am evitat capul, dar am nimerit cu călcâiul exact în paharul lui. Mi-a alunecat piciorul și m-am dus jos, planetă, pe spate, cântând „Cai verzi pe pereți”.

Î

n secunda doi, eram în picioare, cu pantalonul rupt între picioare și la genunchi, cu adrenalina la maxim. Nu mai știam dacă îmi curge sânge pe undeva, dacă am murit, sunt în Rai. Știu că totul a continuat. Într-o fracțiune de secundă s-a întmplat jos-sus”, a povestit Alex Velea, potrivit wowbiz.ro.

Alex Velea formează un cuplu cu Antonia de mai mulți ani. Din povestea lor de iubire s-au născut doi băieți: Dominic și Akim. Antonia mai are o fiică, Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

Citește și:

CORESPONDENȚĂ DIN BULGARIA | Mii de oameni pe străzile din Rakovski, în așteptarea Papei Francisc. Suveranul Pontif a salutat mulțimea din papamobil

Citește mai multe despre Alex Velea pe Libertatea.