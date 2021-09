Fetița lui Marius Moga a început clasa zero. Ce i-a spus evaluatoarea despre Maria Elisabeta. „Nu e genul de copil care să se abțină”

Maria Elisabeta, în vârstă de 6 ani, și-a arătat personalitatea în prezența evaluatoarei, emoționând-o cu discursul ei.

„E un copil foarte isteț și are mereu răspunsurile la ea. Doamna evaluatoare ne-a confirmat, spunându-ne când am fost cu ea la înscriere că «da, ea știe să răspundă în stilul ei și are încrederea să se contrazică pe alocuri», dar eu cred că așa trebuie.

Nu e genul de copil care să se abțină dacă are ceva de spus”, a povestit Marius Moga, jurat la „SuperStar România”, potrivit Unica.

Vedeta nu exclude varianta ca fiica sa să devină în viitor o mare artistă. „Se mai întâmplă să dispară în camera ei vreo oră. Acolo stă și își pune o ținută nouă pe care o asortează cu tot felul de accesorii, își dă ojă pentru copii… Ce să mai?!

Apare toată gătită și obișnuiește să îmi spună «vreau să vă prezint un dans» și apoi dă drumul la muzică și gata, ea are moment. Se prezintă și apoi intră în scenă zicând, «în atenția dumneavoastră, Maria Elisabeta Moga» și apoi reapare.

Are tot felul de roluri. Tot ea face switchurile sau mă pune pe mine câteodată să o prezint”, a mai adăugat artistul.

