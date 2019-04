Fiica lui Carmen Harra, pregătită să devină mamă. „Vreau gemeni”

Carmen Harra a fost prezentă, alături de fiica sa, Alexandra, în platoul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars. Alexandra harra a declarat că își dorește să devină mămică.

„Sunt pregătită să fiu mamă. Vreau gemeni dacă e posibil. Un băiat şi o fată vreau. Cred că sunt pregătită, da. Mă simt stabilă. Am locuinţa mea, am pe Carmen să mă ajute. Sigur, tatăl e acolo, eu şi cu tatăl lor, dar dacă noi trebuie să plecăm de acasă sau să lipsm câteva ore… ea abia aşteaptă. Ea în fiecare zi îmi spune când îi dau un nepot”, a declarat Alexandra Harra.

În cadrul aceleiași emisiuni, Alexandra Harra și-a amintit și de una dintre năzbâtiile pe care le-a făcut când era adolescentă.

„Prima relaţia pe care o ai este cu mama ta. Prea m-a răsfăţat. Eu nu o să fac asta cu copiii mei.

Când am avut 13 ani, la vreo trei dimineaţa, am ieşit pe geam, voi dormeaţi şi m-am întâlnit cu un băiat. Am venit pe la şase dimineaţa. Atunci a fost prima dată când am sărit pe geam”, a dezvăluit Alexandra.

„Nu, nu ştiam. Erau adolescenţi. Vârsta cea mai periculoasă… Eu nu sunt un părinte să critic. Eu am studiat psihologia umană”, a spus mama ei, Carmen Harra.

