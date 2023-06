Gala în care se va desemna echipa câștigătoare a trofeului „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19 și, implicit, a premiului de 15.000 de euro este plină de scene uimitoare și emoționante. Iar Nicole Cherry și Juno vor fi protagoniștii unui astfel de moment, pentru că au pregătit în cel mai mic detaliu o surpriză în versuri în timpul performance-ului din finala emisiunii. Cum au evoluat ei pe scena transforming show-ului, ce provocări au întâmpinat cei doi, ceilalți finaliști și colegii lor, telespectatorii pot vedea sâmbătă, începând cu ora 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Nicole Cherry și Juno au devenit Rihanna și JAY-Z în ziua în care s-a filmat finala sezonului 19 „Te cunosc de undeva!”, iar pentru piesa „Umbrella“, pe care au avut-o ca referință s-au pregătit multe ore atât la canto, cât și la antrenamentele de teatru și coregrafie. În plus, scena emisiunii a fost transformată într-o minipiscină, pentru ca momentul celor doi artiști să fie la fel ca în videoclipul hitului apărut în America.

Sub privirile atente ale juraților, ale celorlalți concurenți și, desigur, ale spectatorilor aflați în platoul de televiziune, Nicole Cherry și Juno au strălucit din toate punctele de vedere. La un moment dat, cântărețul, care a copilărit în Constanța, a ieșit din rolul lui JAY-Z ca să cânte câteva versuri în română și a provocat multe emoții cu mesajul transmis. „Mi-a făcut plăcere să evoluăm împreună/Un capitol se termină, altul începe/Oricine ar câștiga, vă dau numai iubirea, ca Pepe“ sunt câteva dintre versurile spuse de Juno pe negativ de rap. Întreaga surpriză muzicală telespectatorii o pot descoperi sâmbătă, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Recomandări Viitorul sună bine? De ce tehno-politica și iluzia bulei întind până la rupere coarda democrației

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Aurelian Temișan a fost primul care a luat cuvântul și a exclamat: „A fost mega show cu de toate! Mi-a plăcut acest moment, Mr. Juno pe care l-ai construit special pentru finală. E o finală, ne ținem de repere, dar venim și cu notă personală, acolo unde permite referința. Foarte frumos! Mulțumim că ați făcut parte din acest proiect“. În timp ce Andreea Bălan a declarat: „Foarte bine pus în scenă momentul și dragă Nicole, ești frumoasă, sexy, pe lângă talent – ai făcut toate mișcările Rihannei (…), foarte bine studiate, foarte bine executate… ai strălucit!“, Cristi Iacob a mărturisit: „Pentru mine ați fost o revelație, drept dovadă și bonusurile pe care le-ați primit de la colega mea, Andreea. Și voi meritați toate aplauzele noastre. Toți de la canapea meritați aplauzele noastre“.

Copleșit de emoțiile trăite în timpul performance-ului și de gândurile frumoase ale juraților, Juno a spus: „Când am decis să vin în show-ul acesta… d-aia am decis să vin: am considerat că o să fie un antrenament extraordinar și că o să ating niște chestii la nici nu visam să mă întind. Cum ar fi Charlie Chaplin sau multe alte momente“, a spus Juno. Emilian a intervenit și a precizat: „Știi ce e mai frumos decât asta?!? Faptul că și noi v-am descoperit pe voi“.

Recomandări REPORTAJ. Rețeaua invizibilă a preoților români voluntari din diaspora. În nordul Danemarcei, preotul ține duminica slujbele ortodoxe, iar în timpul săptămânii sudează turbine eoliene marine

Momentele integrale ale celor patru echipe finaliste „Te cunosc de undeva!” sezonul 19, evoluțiile celorlalte cupluri de artiști, cine își va adjudeca trofeul și, totodată, premiul de 15.000 de euro, dar și ce echipă va primi premiul de popularitate oferit după un sezon întreg de votare a transformării preferate, telespectatorii pot afla sâmbătă, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Playtech.ro Momente incredibile cu Tăriceanu și Adrian Severin în centrul Bucureștiului! Toți i-au văzut așa FOTO

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Cristina Spătar, cadou de 2 milioane de euro de la soțul milionar: «De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu...»

FANATIK.RO Cum a fost înșelată o româncă după ce a comandat de mâncare la o tavernă din Thassos. A crezut că e o glumă când a văzut nota de plată

Știrileprotv.ro O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”

Observatornews.ro Ucraina își dezgroapă morții ca să le facă loc noilor soldați uciși. Scene cumplite la o înmormântare comună în Liov: "Sunt atât de mulți"

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Anunțul făcut de fosta soție a lui Răzvan Simion! La 45 de ani, Diana e în culmea fericirii! 'Cel mai frumos cadou de ziua mea'