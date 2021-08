Fiul Mihaelei Rădulescu studiază în America. Ayan locuiește într-un campus universitar: „E într-un moment de reușită”

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu în podcastul Amaliei Enache de pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După anii de școală de la Monaco, Ayan Schwartzenberg a fost pus în situaţia de-a alege între două facultăţi de prestigiu din Statele Unite ale Americii, una dintre ele fiind Princeton.

„Şi eu, şi tatăl lui (Elan Schwartzenberg, n.r.) eram total împotriva ideii de învăţământ în altă ţară. Pentru nimic în lume, la noi nu exista această variantă. Mie să-mi plece copilul de acasă, cine ştie unde? Tătăl lui era de aceeaşi părere, n-am crezut niciunul dintre noi că ar trebui să plece de acasă până la 18 ani, sub niciun motiv. Dar iată că el a venit să ne spună că el vrea să facă asta”, a spus vedeta.

„Cred foarte mult în sistemul de învăţământ american, cel universitar, chiar am fost fanul acestui sistem de învăţământ şi ştiam dintotdeauna că, dacă vrei să-ţi îndrumi copilul spre o universitate de genul ăsta, trebuie să începi să-l pregăteşti din grădiniţă.

Asta înseamnă că trebuie să te gândeşti şi la cantitatea de sporturi şi genul de sporturi pe care le face, trebuie să te gândeşti la instrumente muzicale – măcar să fie familiar cu ele, trebuie să te gândeşti la o cultură generală satisfăcătoare şi la o activitate socială, la rezultatele şcolare – pentru că toate astea ajung, la un moment dat, într-un dosar de aplicaţie la facultate. Dacă nu aveam grija asta din urmă să adun acolo nişte lucruri, nişte situaţii, acum nu avea nicio şansă la o şcoală din America, pentru că acolo aşa funcţionează lucrurile”, a mai adăugat Mihaela Rădulescu.

Conform okmagazine.ro, Ayan chiar a făcut pian şi chitară, dar a făcut şi tenis, înot, baschet, volei, navigaţie, călărie, scufundări, fotbal american, hochei pe gheaţă, patinaj, sporturi de contact, schi, snowboard, wakeboard.

Acum, după vacanța de vară, Mihaela Rădulescu trebuie să se despartă de Ayan. Tânărul se întoarce în America, la studii. Locuiește chiar în campusul universitar din New Jersey.

„Când te duci acasă şi casa e goală, iar lucrurile lui sunt încă acolo… Eu am făcut exces în a păstra lucrurile copilului meu, pe unele le-am transformat în obiecte de artă în capul meu, nişte instalaţii, nişte tablouri cu prima pereche de papuci, prima scrisoare pe care mi-a scris-o, avem şi o capsulă a timpului, pe care într-o zi o s-o deschidem împreună. Mi-e greu să mă desprind, la mine e o întârziere în a mă desprinde de vârstele lui, am rămas cu un delay… Inclusiv acum mi-e greu să ştiu că iar pleacă din vacanţă în America şi iar rămâne casa goală”, a mai spus vedeta pe YouTube.

Citeşte şi:

Patru etaje mai presus de lege. Cum se încearcă ridicarea a două blocuri de 9 etaje la doi pași de Aeroportul Băneasa

Un tânăr de 29 de ani, victima exploziei de la Zărnești. Bărbatul lucra la uzina Tohan și era în afara programului

Dacă domnul Cîțu conducea o companie, era zburat, după ce se referea la doar 1% dintre angajații săi

PARTENERI - GSP.RO Românul care l-a lăsat mască pe Țiriac: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

Playtech.ro Alexandra Dinu, gest JENANT în București. Nu a avut nicio rușine, este incredibil...

Observatornews.ro Filmul tragediei din Ploieşti: Cum au căzut gemenii de doi ani de la etajul 10. În momentul impactului, mama lor făcea live pe Facebook

HOROSCOP Horoscop 12 august 2021. Săgetătorilor le-a venit rândul să fie în centrul atenției unui grup mai mare

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!