Florin Călinescu și-a dat demisia de la PRO TV în vara anului 2021. După ce a renunțat la rolul de jurat de la „Românii au talent”, prezentatorul a semnat un nou contract cu Prima TV, unde a avut propriul show. Emisiunea lui Florin Călinescu nu a rezistat decât câteva luni pe post, pentru că proiectul a fost scos din grila de programare mai repede decât s-ar fi așteptat, asta din cauza audiențelor care nu au fost conform așteptărilor.

„Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune”

Acum, el e activ în mediul online, creează conținut pentru Youtube, TikTok și alte platforme de socializare. Pe Youtube, Florin Călinescu are deja mai multe materiale din seria „OnliFanz” filmate în București. „Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Aşa am început şi la PRO TV cu „Ora 7, bună dimineață”. Atunci PRO TV era o stație pentru toată lumea, în care a avansat multă lume din ziua de astăzi din toate domeniile, nu numai artistice, ci și sunet, lumini, decoruri.

Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune. Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră”, a explicat Florin Călinescu, care își acordă libertate în acest proiect de pe Youtube.

„Stau de vorbă cu oamenii pe care nu îi bagă nimeni în seama. Stăm de vorbă pe Calea Victoriei 91-93.”, a mai spus acesta.

„Nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat”

În același interviu, el a vorbit și despre colaborarea lui cu Pro TV, despre libertatea pe care a avut-o de fiecare dată când a fost angajat în vreo companie de presă. „Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat…

Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, a mai explicat prezentatorul, care nu mai are de gând să mai aibă vreo emisiune la TV.

„Nu cred că o să mă mai vezi curând, decât că invitat sau că actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc”, a încheiat el subiectul.

Florin Călinescu, între viața la țară și viața la oraș

Nu m-am mutat de tot nici în Bucureşti, nici altundeva. Sunt timișorean, mă simt în emigrație de vreo câteva zeci de ani. Pentru că am mai multe de „coteţe”, în funcție de preocupări. Când am de dat la găini, mă duc la găini, când de scris, mă duc la scris și tot așa. Am casă și în București, și la țară, am și la Brașov, la Mediaș, Timișoara… Depinde unde ajung.

În prezent, Florin Călinescu se împarte între viața la țară și cea la oraș. Locuiește uneori în casa părintească din județul Argeș, în comuna Babana, unde are deja o micuță fermă de animale.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele”, spunea el într-un alt interviu pentru Click.

