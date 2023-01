Florin Ristei și Naomi Hedman formează un cuplu de mai bine de 2 ani, iar în anul 2021 s-au logodit în mare secret. Zilele trecute, o întrebare a stat pe buzele tuturor: s-au despărțit Florin Ristei și Naomi Hedman? Cântărețul neagă zvonurile apărute și spune de unde a pornit totul.

În urmă cu câteva zile, artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj care a fost interpretat de internauți, „timpul vindecă totul”. Mulți au crezut că Florin Ristei și Naomi Hedman s-au despărțit, însă adevărul este altul.

Cântărețul a anunțat că „timpul vindecă totul” este numele noului său single, care s-au auzit pentru prima dată pe 30 decembrie, pe scena de la Sala Palatului.

„Timpul vindecă totul este titlul următorului meu single 2023. A fost cântat prima dată live cu orchestra, pe 30 decembrie, la Sala Palatului, la concertul aniversar Orchestra Simfonică București. Înainte de lansarea propriu-zisă a piesei va apărea o versiune live, cu orchestra, ca preview. Chiar acum lucrăm la asta”, a declarat Florin Ristei, exclusiv, pentru Unica.ro.

Cum i s-a schimbat viața lui Florin Ristei de când a cunoscut-o pe Naomi Hedman

Florin Ristei a cunoscut-o pe Naomi Hedman la „X Factor”. El avea rolul de jucat, iar ea a pășit pe scenă în calitate de concurentă. A cântat, l-a impresionat, iar la ceva vreme după emisiune s-au apropiat. Au format rapid un cuplu, cântărețul chiar a și cerut-o în căsătorie pe artista din Marea Britanie.

Nu a forțat-o pe aceasta să rămână în România, după emisiune, totul a venit de la sine. Ea nu cunoaște limba, i-a fost foarte greu la început.

„Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc.

Nu ştiu exact ce a fost întâlnirea noastră, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”.

Cu ce se ocupă Naomi Hedman

Invitat în urmă cu câteva luni la podcastul lui Speak, Florin Ristei a vorbit, printre altele, și despre iubita lui, Naomi Hedman. Artistul a declarat că logodnica lui s-a mutat în România și are permis de ședere pentru 5 ani.

Naomi Hedman este fotomodel și pleacă din România atunci când este solicitată pentru ședințe foto. „Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri. Faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12. Aia e”.

