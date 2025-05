Prezentatorul TV și modelul au împreună un băiețel, pe Tiago, iar Gabriela Prisăcariu a dezvăluit recent că ar vrea să mai facă un copil, dar nu a reușit până acum să-l convingă și pe Dani Oțil de acest lucru.

Mai mult decât atât, tânăra a afirmat că vrea să plece din Corbeanca, acolo unde locuiește alături de soțul ei și de copilul lor, pentru a se muta înapoi în București, pentru a nu mai pierde atât de multe ore în trafic.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil își caută locuință în București

„Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic și pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru copil, când o să înceapă școala. Sigur trebuie să ne mutăm. Nu avem cum să facem… Va fi foarte greu, deci sigur trebuie să ne mutăm.

Căutăm, vedem… Încă nu am găsit nimic să ne placă. Clar, este foarte frumos la casă, dar, cum zice soțul meu, nu le poți avea pe toate. Poate cu încă un copil, cine știe… Eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că voi avea doi copii, pentru că nu îmi place să fiu singură și mi-aș fi dorit să am un frate, o soră… Încerc să-l conving pe Dani că este bine pentru Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Click.

Referitor la viața ei, fostul model a mai precizat și că îi place să fie soție și mamă și că Dani Oțil nu îi interzice nimic, astfel, dacă ea va decide la un moment dat să revină la cariera care a consacrat-o, poate să facă acest lucru.

S-au cunoscut la un eveniment de modă

„Cred că toate se întâmplă la timpul lor și la momentul lor. Și a fost bine așa cum a fost, sunt bine așa cum sunt acum. Nu m-aș mai întoarce la cariera de model. Îmi place viața de acum, de mămică, de familie, de soție. Mă simt femeie, am un copil…

M-am gândit la un moment dat să fiu soție, mamă… Dar nu mi-am planificat, nu m-am așteptat să se întâmple atât de repede. Dar e foarte bine. Nu am renunțat la nimic. Deși sunt mamă și soție, soțul îmi respectă viața mea și ce am fost înainte și nu mi se interzice nimic”, a mai afirmat pentru sursa citată soția lui Dani Oțil.

Întrebată cum l-a cunoscut pe Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a precizat că se aflau la o prezentare de modă și nu ar fi fost dragoste la prima vedere: „Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere. Clar, ne-am plăcut și a fost o scânteie, dar nu cred că a fost chiar dragoste la prima vedere”.

