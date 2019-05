Fanii din toată lumea susţin că „Game Of Thrones” merită un sezon final care are sens și au semnat o petiție creată pe Change.org pentru a schimba deznodământul dramei epico-fantastice. Peste 247.000 de persoane au semnat această petiție până joi dimineaţă, potrivit Daily Mail.

Petiţia vine la scurt timp după difuzarea penultimului episod al seriei TV, care a fost intens criticat de fani. ”David Benioff şi D.B. Weiss s-au dovedit a fi scenarişti teribil de incompetenţi în lipsa materialului sursă”, se arată în mesajul care însoţeşte petiţia.

Apelul făcut de fanii „Game of Throne” către postul HBO este cât se poate de direct: „Această serie merită un sezon final care are sens”.

HBO nu a răspuns fanilor serialului, în schimb, postul a publicat, înainte de difuzarea ultimului episod din „Game of Throne” pe 19 mai, două imagini cu ce urmează să se întâmple în cel de-al şaselea episod din cel de-al optulea sezon.

În prima imagine se poate vedea cum Daenerys se pregătește să aibă un discurs în fața armatei și privește spre Kings Landing care încă fumegă.

În a doua imagine apare Tyrion stând în fața unui morman de moloz.

În timp ce unii fani ai serialului sunt nemulțumiți de finalul „Game Of Thrones”, alții iau lucrurile mai ușor și fac haz de necaz postând pe rețelele de socializare tot felul de meme-uri haioase.

Missandei in heaven like: pic.twitter.com/S3PGFx85WC — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) 13 mai 2019

RIP to the saddest #GameOfThrones deaths so far: the writing, character development, and the storylines they completely forgot about. pic.twitter.com/wmNr831JIl — Rings a Bel. Dracarys ? (@TheBelMembrane) 13 mai 2019

Dany ruling Kings Landing after she literally killed everyone #DemThrones #GameofThronespic.twitter.com/OdqObGCVbU — Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) 13 mai 2019

Daenerys and Grey Worms discussion before the battle of Kings Landing: #GameOfThrones #DemThrones pic.twitter.com/LmMMMAtVVI — Edgar Vela (@Lord_Vela) 13 mai 2019

#gameofthrones

Daenerys after hearing the bell ring pic.twitter.com/0S3k6SCIKF — TMY (@tianamarcus_) 13 mai 2019

Foto: HBO

Citește și:

OPINIE | Game of Thrones dezamăgește ca viața reală și este un semnal de alarmă pentru societățile în care trăim

Citește mai multe despre Game of Thrones pe Libertatea.