George Burcea, noi detalii despre relația cu Viviana Sposub și căsnicia cu Andreea Bălan. „Dacă-l calci în picioare, să știi că nu va face nimic altceva decât să…”

„Asta mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Viviana, pentru că nu a fost nimic sexual de la început (…). Între noi s-au petrecut lucrurile atât de natural timp de o lună de zile, încât am lăsat cumva amândoi sentimentele să iasă și să vedem părțile bune în celălalt.

Și să acumulăm energie, dragoste, sentimente și tot ce vreți voi. Mi-a fost destul de greu fără ea și cred că și ei i-a fost foarte greu (…).”, a declarat George Burcea la emisiunea “Ferma. În Plus”, prezentată de Vali Bărbulescu.

George Burcea a mărturisit că și-ar fi dorit să o aibă alături cât mai repede pe iubita lui.

„Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare pentru mine, mai ales privind de cum a venit ea în Fermă, cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade.

Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea. Pentru că este foarte important ca partenerului să-i oferi încredere indiferent dacă face un lucru bun sau mai puțin bun!

Cred că asta înseamnă un parteneriat foarte bun, să-i oferi, de fapt, o susținere, să-i oferi partenerului susținere indiferent de ceea ce face, pentru că, dacă-l calci în picioare, să știi că nu va face nimic altceva!

Și aici, vă spun din proprie experiență, nu va face nimic altceva decât să se închidă în el și să dorească să fugă, să se ascundă, să alerge.

În momentul în care tu susții partenerul și în momentul în care partenerii se susțin între ei, să știi că atunci conexiunea devine mult mai bună, energia devine una mai bună și dragostea să știi că înflorește”, a mai dezvăluit George Burcea în cadrul emisiunii de la PRO TV.

