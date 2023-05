De mai multe luni, George Burcea și Viviana Sposub au părăsit România și au luat drumul străinătății. Cei doi au petrecut câteva săptămâni în America, acolo unde actorul a mers în promovare cu serialul „Wednesday”, în care a jucat rolul lui Lurch.

După America, George Burcea și Viviana Sposub au ajuns în Costa Rica, pentru o vacanță. Au avut probleme, căci actorului i s-a furat telefonul și nu numai. „Am revenit după două săptămâni fără telefon!

Poza asta din Costa Rica e printre singurele pe care am reușit să le recuperez după ce un «bun samaritean» ne-a furat telefoanele și nu numai… Pura Vida!”, a scris ieri pe Facebook George Burcea. Alături, el a postat și o fotografie cu el, din vacanță. Poartă haine de vară și are zâmbetul pe buze.

Pe Facebook, fanii lui au reacționat după ce au aflat că a fost jefuit în vacanță: „Doamne ferește! Îmi pare rău pt ce vi s-a întâmplat ! Eu numai că nu îl găsesc prin casă fac ca trenul în gară, dar să ți-l fure și nu numai !!🤗 (…)

Păcat! E incomod fără telefon în zilele noastre! rămâne o amintire de neuitat! (…) Trist că se întâmplă și acolo lucruri urâte…”.

Declarațiile făcute de Viviana Sposub după ce s-a mutat în America cu George Burcea

Timp de trei luni au locuit în New York, iar de mai bine de două luni s-au stabilit în Los Angeles. Fosta prezentatoare de la Kanal D le-a dezvăluit fanilor cum este viața departe de România, țara lor natală. „Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig.

New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari. E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar, că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a spus Viviana Sposub pe Instagram în aprilie.

George Burcea a venit special în țară să își vadă fetițele

La începutul lunii februarie, George Burcea s-a întors în România, pentru că nu mai putea sta departe de fiicele sale. Ella și Clara s-au bucurat enorm când și-au strâns tatăl în brațe.

Chiar dacă a plecat în America, George Burcea a fost tot timpul cu gândul la cele două fetițe pe care le are din căsnicia cu Andreea Bălan. Actorul a venit special câteva zile în România doar pentru a-și petrece timp alături de fetele lui. „Am vrut foarte tare să văd copiii”, a declarat fostul soț al Andreei Bălan pentru impact.ro.

