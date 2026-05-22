Doi pepeni s-au vândut cu 31.400 de euro, la o licitație din Japonia: cumpărătorul a decis deja ce va face cu ei

Cei doi pepeni vânduți cu 31.400 de euro au stabilit un nou record în Japonia

O pereche de pepeni de lux din Hokkaido, Japonia, a fost vândută pentru suma record de 5,8 milioane de yeni (aproximativ 31.400 de euro) la prima licitație din sezon, depășind prețul maxim anterior de 5 milioane de yeni, stabilit în 2019, relatează portalul de știri Skytg24.it.

Fructele, din renumita varietate Yubari, au fost cumpărate de compania Futami Seika, un distribuitor de fructe și legume din Kushiro.

Cumpărătorul a decis deja ce va face cu pepenii de 31.400 de euro

Pepenii vor fi expuși până duminică într-un supermarket Keio din Tokyo, oferind vizitatorilor ocazia de a admira aceste fructe prețioase, mai scrie sursa citată anterior.



Ulterior, nu se știe dacă proprietarul companiei ce distribuie fructe și legume îi va păstra, îi va scoate la vânzare sau chiar îi va oferi cadou, așa cum se obișnuiește în tradiția japoneză cu fructele de lux.

Pepenii Yubari sunt considerați un lux în Japonia

Acești pepeni, apreciați pentru pulpa lor portocalie suculentă și dulceața intensă, sunt considerați cadouri de prestigiu în Japonia.



Conform cooperativelor agricole locale, în 2026, producătorii din Yubari estimează o recoltă totală de 3.086 de tone, cu o valoare de aproximativ 12,8 milioane de euro.

Un pepene Yubari din Japonia, într-o lădiță în care se oferă cadou. Foto: Shutterstock

Care sunt cele mai mari sume pentru care s-au vândut pepenii Yubari din Japonia

Pepenii din soiul Yubari King, cultivați în insula Hokkaido din Japonia, sunt recunoscuți la nivel mondial ca fiind printre cele mai scumpe fructe din lume. Prețurile record sunt stabilite în cadrul primei licitații de la începutul fiecărui sezon agricol, un eveniment cu o puternică semnificație simbolică și publicitară pentru companiile locale.



Conform datelor oficiale de la piețele agroalimentare din Sapporo, iată care sunt cele mai mari sume plătite în istorie pentru o singură pereche de pepeni Yubari:

Locul 1 (Recordul absolut – 2026): 5,8 milioane de yeni (aproximativ 36.500 de dolari). Această sumă a fost plătită de compania Futami-Seika, un distribuitor angro de fructe și legume, care a expus ulterior fructele într-un supermarket din Tokyo.

Locul 2 (2019): 5 milioane de yeni (aproximativ 45.000 de dolari la cursul de la acea vreme). Recordul de atunci a fost stabilit de producătorul de băuturi și alimente Pokka Sapporo Food & Beverage.

Locul 3 (2023): 3,5 milioane de yeni (aproximativ 25.000 de dolari). Fructele au fost adjudecate la licitația de deschidere a sezonului din luna mai.

Locul 4 (2018): 3,2 milioane de yeni (aproximativ 29.000 de dolari). Cumpărătorul a fost o firmă locală de ambalare a fructelor. În 2021, doi pepeni din același soi s-au vândut în timpul unei licitații din Japonia cu 20.000 de euro.

Care este istoria pepenilor Yubari din Japonia

Povestea celebrelor fructe este strâns legată de istoria orașului Yubari, situat în insula muntoasă Hokkaido din nordul Japoniei. La jumătatea secolului trecut, această localitate trăia exclusiv din exploatarea minelor de cărbune, însă autoritățile locale au căutat o soluție agricolă pentru a asigura viitorul regiunii în perioadele de declin economic.

Apariția pepenilor Yubari King a avut loc în anul 1960, în urma unui program intens de încrucișare a plantelor, realizat de specialiștii agronomi. Aceștia au combinat două soiuri diferite de pepene galben:

Mai exact, Earl’s Favourite, un soi de origine britanică, apreciat pentru aspectul plasei de pe coajă și pentru parfumul deosebit și Spicy Cantaloupe, un soi american, recunoscut pentru rezistență și pentru gustul foarte dulce și aromat, potrivit informațiilor publicate de portalul Web-Japan.org.

Rezultatul a fost un hibrid de calitate superioară, numit oficial Yubari King.

De ce sunt atât de scumpi pepenii de lux japonezi

Pepenii Yubari sunt unele dintre cele mai scumpe fructe din Japonia. Prețul acestora este unul piperat deoarece clima din nordul Japoniei este foarte rece, acești pepeni nu pot crește direct pe câmp. Fermierii au dezvoltat un sistem special de sere construite pe sol vulcanic bogat în cenușă, care asigură un drenaj excelent al apei.

Serele sunt dotate cu sisteme complexe de încălzire, iar temperatura și umiditatea sunt reglate manual în fiecare zi pentru a crea condiții perfecte de creștere.

În prezent, brandul este protejat prin lege, iar numele de „Yubari King” poate fi purtat doar de pepenii cultivați în această regiune specifică. Fiecare fruct este verificat de o comisie de experți agricoli înainte de a fi trimis spre vânzare, fiind analizate forma, densitatea plasei de pe coajă și nivelul exact de zahăr.

Pepenii Yubari nu sunt însă singurele fructe care ajung la prețuri record. La începutul acestui an, o lădiță de cireșe strălucitoare s-a vândut la o licitație din Japonia pentru 9.850 de euro. Practic, cutia în care fructele sunt așezate ca bomboanele a fost achitată cu prețul ei în aur.

