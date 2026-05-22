„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală

Ultima semifinală LIVE Românii au talent aduce diseară, de la 20.30, pe scena talentului 12 concurenți pregătiți să lupte pentru ultimele locuri în Marea Finală și pentru șansa de a rămâne în cursa pentru premiul de 120.000 de euro.

După două semifinale pline de momente puternice, spectacolul continuă cu o seară decisivă pentru concurenții care au cucerit publicul și juriul în audiții. Copii cu un talent impresionant, artiști cu experiență, dansatori, acrobați vor urca pe scenă cu momente pregătite special pentru această etapă. Pentru ei, seara aceasta poate fi pasul care îi duce direct în Marea Finală.

Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, alături de Pavel Bartoș și Smiley, vor fi martorii unei noi ediții LIVE în care fiecare prestație vine cu un strop de magie. Publicul îi va putea urmări pe: Daria Dominica Rusu, Denis Popovichenko, Lidia Zainea, Eric și Eduard, Iosif Mândru, Mikhail Ermakov, Rebeca Tomescu, Agnese Bresaola, Andrada Olteanu, Roberto Bunea, Denis Flueraș și Danny Budiski. Fiecare concurent va încerca să transforme emoția într-un moment memorabil și să-i convingă pe cei de acasă că merită unul dintre ultimele locuri în Marea Finală. De această dată, fiecare reacție contează, fiecare moment poate înclina balanța, iar votul publicului este cel care va decide cine merge mai departe.

Telespectatorii își vor putea susține favoriții prin SMS, de pe teritoriul României, la numărul 1444, folosind numărul dedicat fiecărui concurent, sau online, din orice colț al lumii, pe voteaza.protv.ro.

În această seară, de la ora 20.30, aflăm cine sunt ultimii concurenți care ajung în Marea Finală a sezonului 16 #devis. Ultima semifinală LIVE se vede la PRO TV și pe VOYO.

