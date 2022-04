Pe 5 aprilie, Teo Trandafir a ajuns la spital pentru un control de rutină. Prezentatoarea de la Kanal D a făcut un set de analize. Nu a mers singură până la poarta spitalului, ci a fost însoțită de Mihai Mitoșeru, cel care a ținut neapărat să îi fie alături prietenei lui.

Controlul s-a dovedit a fi unul de durată, așa că Teo Trandafir l-a sunat pe acesta din spital și l-a rugat să nu o mai aștepte. El nu a ascultat-o și nu s-a mișcat din fața spitalului.

Gestul lui Mihai Mitoșeru a impresionat-o pe Teo Trandafir, care a fost uimită când l-a văzut la ieșirea din spital. „M-am dus la spital. Bineînțeles că n-am scăpat de Mihai. I-am dat telefon dinăuntru. I-am spus că mai aveam mult de așteptat. Vă dați seama ce bucurie aveam că m-a așteptat acolo.

Când am ieșit era fața lui zâmbitoare. N-am să uit niciodată”, a declarat Teo Trandafir în direct la Kanal D, vizibil emoționată, scrie fanatik.ro.

Mihai Mitoșeru a reacționat cu modestie la TV. „Înnebuneam eu să știu că nu sunt acolo. Cel mai important este că nu ai nimic”.

Mihai Mitoșeru prezintă două emisiuni la Kanal D

Mihai Mitoșeru este foarte încântat de proiectul pe care îl are la Kanal D și se bucură să fie coleg cu Teo Trandafir și Bella Santiago. Prezentatorul a povestit ce se întâmplă în pauzele emisiunii. Colega lui, Bella, gătește foarte bine, astfel că toată lumea din producție vine în pauză să guste bunătățile pregătite de aceasta. „Pauzele sunt la fel ca atunci când suntem în live. Suntem la fel ca stare, glumim, este aceeași atmosferă de bună dispoziție. Bella face o mâncare senzațională și în pauze, toți, operatori, regizor de platou și reporteri, vin și mănâncă ce a gătit. Este o atmosferă foarte tare și în pauze”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru ego.ro.

Chiar dacă acum face parte din echipa emisiunii „Teo Show”, vedeta nu a renunțat nici la emisiunea „Se strigă darul”. În weekend, Mihai Mitoșeru filmează la nunți alături de Grațiela Duban. „Când sunt pe scenă sau în fața camerei am o stare extraordinară. De luni până vineri sunt la «Teo Show» și în weekend plec să filmez la nunți, pentru «Se strigă darul!». Mie mi se pare OK acest ritm. Eu așa am lucrat mereu, sunt obișnuit. Aveam o emisiune duminică și de luni până luni spectacole, uneori și câte trei pe zi. Asta este viața mea, așa trăiesc”, a mai spus Mihai.

