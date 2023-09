În urmă cu câteva zile, familia a părăsit România, cu destinația Grecia. Au ales o destinație nu foarte îndepărtată, unde de bucură de zile întregi de relaxare, mai ales Smiley, care a avut un program încărcat cu multe cântări, evenimente și filmări pentru „Vocea României”.

Artistul a fost cel care a arătat mai multe fotografii din vacanță, a postat mai multe imagini la secțiunea Instastory, pe Instagram. A surprins în pozele lui peisaje superbe, dar s-a pozat și cu celebra salata grecească, care spune că e pe placul lui.

Nici Gina Pistol nu s-a lăsat mai prejos, și ea a făcut câteva poze și le-a arătat fanilor ei din mediul online. Tot ea a fost și cea care a filmat-o pe Josephine în costum de baie, mergând cu tatăl ei la plajă. Sunt surprinși de la spate, nici de data aceasta nu i-a arătat chipul micuței.

Gina Pistol așteaptă noi oferte pentru a se întoarce în televiziune

„Chefi la cuțite” sezonul 11 a fost ultima emisiune prezentată de Gina Pistol la Antena 1. Prezentatoarea a decis să ia o pauză de la televiziune, pentru că se simțea extrem de obosită și își dorea să petreacă mai mult timp cu fiica ei, Josephine. Se pare că soția lui Smiley nu poate sta prea mult departe de televiziune, pentru că acum își dorește să se întoarcă pe micul ecran și așteaptă oferte pentru noi proiecte.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!”, a precizat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Vedeta a devenit mamă în urmă cu doi ani și a mărturisit că simțea nevoia de o pauză de la televiziune, pentru că nu mai avea energia dinainte și și-a dorit să își încarce bateriile pentru a reveni plină de entuziasm și voie bună.

„Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu”

„Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”.

Gina Pistol mărturisește că își dorește să revină pe micul ecran și așteaptă oferte pentru noi proiecte. Momentan, ea a fost înlocuită la „Chefi la cuțite” și „America Express” de Irina Fodor. „Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”, a spus soția lui Smiley pentru sursa mai sus-menționată.

