Daniela Gyorfi a vorbit deschis despre relația de aproape 20 de ani pe care o are cu George Tal, scoțând la iveală momentele dificile, compromisurile și iertările care i-au ajutat să treacă peste obstacolele întâmpinate de-a lungul timpului. Deși din exterior par un cuplu solid, artista recunoaște că povestea lor de dragoste a avut parte de suișuri și coborâșuri, iar deciziile luate în momente-cheie au fost esențiale pentru continuitatea relației.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Daniela Gyorfi l-a iertat pe George Tal și au împreună o fată

Cei doi au împreună o fată, care le-a consolidat legătura, însă până la echilibrul de acum au existat momente în care Daniela a fost pusă în fața unor alegeri dificile. Unul dintre episoadele tensionate a fost cel în care George Tal a fost surprins în ipostaze compromițătoare alături de alte femei, fotografiile ajungând rapid în presă și provocând un adevărat scandal mediatic.

„Bărbatul prin excelență este un vânător. Când l-am prins atunci, nu am spart, nu am trântit. Fetele acelea s-au dus pe la televizor să spună că sunt curtate de George și cu poze pe la Capatos. El se mutase într-o altă casă, eu eram cu mama. El mă suna, el spunea că nu e ceea ce văd. Îți dai seama când auzeam că nu e ceea ce pare… Păi tu ești în poză!

Recomandări Cum a scăpat România de Marele Viscol din 1954. Raportările halucinante ale propagandei: 61.945 de femei au curățat 5.000 de acoperișuri și 30 de străzi într-o zi

Se mutase în altă casă, pentru că am fost separați, am avut niște discuții. El nu înțelegea că eu aveam vreo 2-3 femei care se ocupau de casa noastră. Nu înțelegea că trebuie să stea cu 2-3 femei în casă, să doarmă în pat cu câinele… În fine, nu se simțea el confortabil până a înțeles. Se mutase, apoi am rămas însărcinată cu Maria și s-a mutat înapoi”, a povestit artista, potrivit cancan.ro.

George Tal a renunțat la viața în Germania pentru Daniela Gyorfi

Artista a povestit și despre sacrificiile pe care partenerul său le-a făcut de-a lungul relației. George Tal a renunțat la viața sa stabilă din Germania și s-a întors în România pentru a fi alături de Daniela.

Episodul televizat în care George Tal a fost pus într-o lumină nefavorabilă a lăsat urme adânci în relația lor, însă Daniela spune că timpul și comunicarea au fost cele care au vindecat rănile. În ciuda provocărilor, Daniela Gyorfi și George Tal continuă să formeze un cuplu unit, iar fiica lor este liantul care îi ține mereu aproape.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Anna Lesko, în costum de baie în zăpadă: „Așa am fost crescută de mică”. Artista a spus de ce obișnuiește să stea în frig

Urmărește-ne pe Google News