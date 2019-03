VIDEO / Cele mai noi detalii despre Electric Castle, festivalul de la Bonțida

Cea de-a 7 ediție a festivalului Electric Castle are loc în perioada 17-21 iulie, la castelul Banffy din Bonțida. Anul acesta, organizatorii promit o ediție mai spectaculoasă decât cele din anii anteriori. Mai multe informații despre eveniment am aflat de la Andi Vanca, PR-ul evenimentului, care a fost invitat la Interviurile Libertatea Live.

Până acum, organizatorii au anunțat că pe afiș se află nume precum Limp Bizkit, Florence and The Machine, Thirty Seconds To Mars – formația a cărui lider este Jared Leto, actor laureat cu premiul Oscar, Bring me the Horizon, precum și multe alte nume.

Citește mai multe despre electric castle pe Libertatea.