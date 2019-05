Jean Paler are din nou probleme de sănătate. „Nu există tratament pentru boala mea”

Jean Paler a avut probleme cu inima și a fost internat la spital în luna martie a acestui an.

În urmă cu câteva zile, actorul de comedie a ajuns din nou la spital. Acesta a fost pus pe perfuzii la Spitalul Fundeni, potrivit click.ro. Incidentul vine la nici două luni după ce medicii i-au montat un defibrilator. Actorul a început să aibă probleme de sănătate în urmă cu cinci ani, când a suferit un infarct.

Jean Paler a explicat, pentru sursa mai sus-menționată, care este starea sa de sănătate.

„Nu mă simt bine, am revenit la spital, sunt din nou pe perfuzii. Mușchiul inimii funcționează doar 30%, nu există tratament pentru boala mea. Nici defibrilatorul nu mă ajută prea mult. Îmi scade foarte mult tensiunea și leșin. Am căzut pe stradă, luna trceută, este foarte periculos. În urmă cu cinci ani am suferit un infarct, am fost salvat în ultima clipă”, a declarat Jean Paler.

„Sora mea, dar și copiii mei vin în fiecare seară la spital, mă ajută cu tot ce îmi trebuie. Le mulțumesc medicilor că fac tot ce pot ca eu să mă simt mai bine. Emoțiile mi-au făcut inima praf, eu înainte să urc pe scenă am mai emoții, așa cum avea și bietul Jean Constantin”, a mai spus el.

