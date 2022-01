„A plouat, a fost frig, a nins, dar nimic nu a putut să estompeze frumuseţea şi măreţia acestui loc incredibil! După această excursie în Triunghiul de Aur al Iordanului, Aqaba, Wadi Rum şi Petra pot spune că sunt mai bogată sufleteşte.

O să revin când e mai cald, ca să mă pot bucura şi mai mult de toate minunile pe care le-am întâlnit aici. Când vremea e prietenoasă, parcă şi drumul e altfel. Ar fi trebuit să vedem Petra la 20 de grade, aşa era prognoza când am plecat de acasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Nu am renunţat însă să ne bucurăm de frumuseţea ei nici când au scăzut drastic temperaturile. Ba chiar am făcut haz de necaz cu Monica Anghel şi Monica Gheorghiu şi am învins frigul cu umor.

Plănuiesc să mă întorc şi cu copiii, ca să ne bucurăm împreună de toate acestea. Sunt convinsă că Achim ar fi fascinat de toată istoria locului.

Niciodată nu ştii pe ce drum te va duce viaţa. Azi când ne plimbam pe nişte străduţe strâmte din bazar, deodată în capătul uneia dintre ele am văzut o imagine splendidă: o moschee luminoasă, care părea desprinsă dintr-un cadru de film.

Nu aş putea să vă spun în ce loc din Aqaba se află cu exactitate, însă în realitate e o privelişte care îţi umple sufletul cu energie bună. Aşteaptă-te la neaşteptat. Nu se ştie niciodată pe ce stradă strâmtă o apuci în viaţă, şi chiar atunci când crezi că nu te aşteaptă nimic altceva, la capătul ei poţi avea o surpriză colosală.

Acum mă uit la lună din patul meu din Wadi Rum. Sunt în deşert şi mă gândeam cât de tare mi-ar fi plăcut să am familia mea lângă mine. Să stăm toţi patru aliniaţi în pat şi să privim cerul prin tavanul transparent al igloo-ului unde sunt cazată”, povesteşte Jojo, potrivit okmagazine.

