Larisa Drăgulescu anunța în urmă cu câteva luni că a divorțat de Marian Bogdan, bărbatul cu care se căsătorise după divorțul de Marian Drăgulescu. Ea nu a stat prea mult singură, pentru că deja a apărut cineva în viața ei. Larisa a dezvăluit că are un nou iubit, însă nu a vrut să spună prea multe despre el.

Bărbatul lucrează în domeniul IT și a cunoscut-o pe fosta soție a gimnastului prin intermediul unor prieteni comuni. Momentan, Larisa Drăgulescu nu dorește să facă publică relația, pentru că este la început cu iubitul ei și își dorește să se asigure că totul va fi bine între ei.

„Cu iubirea stau destul de bine, normal, ca de obicei! Sunt cu cineva în prezent, dar nu vreau momentan să vorbesc despre asta. Încă nu știm dacă va fi ceva serios între noi doi. Momentan ne cunoaștem, vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă și după voi vorbi mai multe despre tot ce mi se întâmplă în viața mea. Trebuie să mai treacă timp și să vedem cum ne vom înțelege. Acum este prea rapid să îmi fac o părere pentru că ne-am cunoscut recent. El lucrează în domeniul IT. Nu vreau să dau prea multe detalii momentan. Suntem bine așa cum suntem. Noi doi ne-am cunoscut printr-un prieten comun”, a declarat fosta soție a lui Marian Drăgulescu pentru Click!.

Recomandări „Ea mi-a zis să revin la toaletă, că nu-i suficient de spălată. Asta a fost revoltător”. O funcționară îl acuză pe primarul unei comune din Maramureș că a pus-o să facă șmotru la casa unei mari șefe de la MAI

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu mai ținem legătura, nu mai știu nimic de el”

În urmă cu câteva luni, Larisa Drăgulescu a anunțat că divorțează de Marian Bogdan după 5 ani de relație. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a declarat că nu mai păstrează legătura cu acesta, pentru că nu mai au ce să mai vorbească, având în vedere că povestea lor de dragoste a ajuns la final. „Nu mai ținem legătura, nu mai știu nimic de el. Nu ne-am certat, dar nici nu avem ce să vorbim, dacă nu mai avem nimic unul cu celălalt, fiecare cu viața lui”, a mai spus Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu câștigă și 50.000 de euro pe lună

La mai bine de 14 ani de la divorțul de Marian Drăgulescu, Larisa Drăgulescu se declară o femeie împlinită pe toate planurile. E mândră de averea pe care a strâns-o în ultimii ani. Activează pe site-urile pentru adulți, iar la un moment dat câștiga și 50.000 de euro lunar și are o avere de aproximativ două milioane de euro.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cealaltă față a războiului: afacerea cu ucraineni cazați fictiv într-o comună din nordul României. „Bieții oameni mor prin munți, înecați în Tisa și aici se iau milioane”

„Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară «la muncă» înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine”, a declarat ea acum ceva vreme la PRO TV.

În prezent, Larisa Drăgulescu deține șase apartamente, un salon de înfrumusețare, iar în curând își dorește să cumpere spațiu pentru un teren sintetic. Spune că toate acestea nu le-ar fi obținut dacă nu ar fi divorțat de Marian Drăgulescu. A suferit mult la divorț, atunci s-a ambiționat și și-a propus să reușească în viață.

GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în 2004, în mijlocul Atlanticului. Ce spune acum, după 19 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Prinşi cu minciuna? Asta se întâmplă când se închid camerele la Survivor, nu se vede aşa ceva la TV! Cine este în junglă, de fapt

Viva.ro Cine este văduva lui Mihai Șora, mai tânără cu 56 de ani decât el. Cu ce se ocupă, de fapt, Luiza Palanciuc

Observatornews.ro "Fata mea. Ce au făcut, au omorât-o?". Crimă înfiorătoare în Brașov, un tânăr și-a ucis iubita într-o criză de furie

Știrileprotv.ro Mii de păsări au stârnit groază în Mexic după ce au invadat străzile. „Fugiți să vă salvați viața” | VIDEO

FANATIK.RO Ce a pățit Denise Rifai într-un zbor cu Tarom: „Se poate întâmpla orice”

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2023. Capricornii sunt puși pe fapte mari, dar realitatea refuză să se supună voinței lor, ceea ce e firesc

PUBLICITATE O colecție exclusivă de haine, bazată pe design circular. Hai să vezi ce înseamnă și cum arată