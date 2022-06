În presă s-a vorbit în repetate rânduri despre averea câștigată din fotbal de cuplul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf și au fost plasați printre cei mai bogați oameni din țară. În fotbalul românesc, antrenorul a câștigat cele mai mari sume atunci când era la Steaua București și au urmat contracte de milioane de dolari cu echipele din Peninsula Arabică.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, antrenorul de la Universitatea Craiova a fost întrebat câte milioane are în conturi.

„Eu niciodată nu vorbesc despre acest lucru și niciodată nu am vorbit despre contractele mele. De aia am spus că sunt foarte multe lucruri unde eu cu Ana am fost paraleli. Prima condiție pe care o pun atunci când semnez un contract… sumele sunt confidențiale. Nu cred că este o mândrie să ieși în față și să spui cât câștigi, pentru că îți atragi foarte multă antipatie. Nu știu de ce ar interesa pe cineva câți bani câștig eu. Am urât cel mai mult și am avut discuții foarte aprinse cu ea din cauza acestui subiect. Nu mi-a plăcut niciodată să spun, să arăt, să fac poze. Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru.

Am multe lucruri scumpe. Cel mai scump lucru pentru mine sunt băieții mei”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul emisiunii de la Kanal D.

