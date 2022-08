În timpul filmărilor pentru cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“, show ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, Laurette a povestit un episod traumatizant trăit în copilărie. Potrivit declarațiilor sale, a fost la un pas să se înece și, odată cu trecerea anilor, ea a dezvoltat o fobie față de apă. În plus, fosta asistentă TV nu știe să înoate.

Laurette Atindehou a fost catalogată de antrenorii celui mai răcoritor show al verii ca fiind vedeta echipei, iar imaginile înregistrate la antrenamente vorbesc de la sine. Artista și-a pregătit săritura din cadrul concursului sub atenția lui Bogdan Ioniță. De altfel, ea i-a dedicat saltul executat lui Bobo, așa cum este cunoscut antrenorul de înot.

Înainte să își afle notele pentru săritura efectuată, fosta asistentă TV a rememorat ziua în care a fost la un pas să își piardă viața, după ce a căzut în apele unui lac pe când se afla într-o excursie cu familia. Vărul ei a fost cea care a scos-o la suprafață.

„Când aveam vârsta de 7 ani, am avut o întâmplare foarte neplăcută cu apa. A venit ambulanța, a trebuit să mă resusciteze… și îmi este foarte frică de apă. Deci, nu am nicio problemă: m-am aruncat cu parapanta, am făcut tot felul de chestii, doar că îmi este foarte frică de apă. (…)“, a declarat Laurette în timp ce se afla lângă Răzvan Fodor, care a întrebat-o de ce i-a fost atât de teamă să sară în bazinul olimpic din Bacău.

Laurette a acceptat provocarea celui mai răcoritor show al verii pentru a doua oară – ea a mai participat în competiție în urmă cu nouă ani, iar atunci a făcut un salt de la șapte metri. Dacă va avea același curaj ca în vara lui 2013, dar și ce săritură va executa, telespectatorii vor putea descoperi urmărind cel mai nou sezon „Splash! Vedete la apă“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

Când începe „Splash! Vedete la apă”

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota, pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic din Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

Salturile, poveștile nespuse, dar și fobiile concurenților vor putea fi urmărite în cadrul celui mai nou sezon „Splash! Vedete la apă“ din 11 august, joi şi vineri, de la 20:30 şi sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

