În urmă cu șapte ani, Laurette a trecut printr-o procedură care i-a provocat complicații serioase. Consecințele au fost greu de suportat: vedeta a fost imobilizată la pat timp de șase luni și a trecut printr-o perioadă extrem de dureroasă. Deși părea că lucrurile s-au stabilizat, problemele nu au dispărut complet.

„Bună fetele mele frumoase, bună, dragii mei, vreau să vă fac un update după operația pe care am suferit-o pe data de 27 aprilie. Pentru cei care mă urmăresc, deja știți prin ce am trecut, iar pentru cei care sunt aici, o să vă spun pe scurt. În 2019, am făcut o procedură de volumizare, cunoscută ca Aqua Feeling sau Loss the Line, o procedură care, din păcate, mi-a distrus sănătatea.

Au urmat infecții foarte grave, foarte multe operații, tratamente, luni întregi de recuperare. Am ajuns în punctul în care nu am mai putut merge absolut deloc normal”, a spus fosta asistentă TV.

Laurette a povestit că nu a putut să muncească și să aibă grijă de fetița ei din cauza problemelor de sănătate. Ea a spus că din 2019 trece prin clipe groaznice și că nici acum nu a reușit să se vindece în totalitate.

„Nici acum nu sunt recuperată 100%. Mă rog la Dumnezeu măcar să ajung la 90% să pot duce o viață normală. A fost cea mai grea perioadă din viața mea. Nu am putut munci, nu am putut avea grijă de fetița mea, așa cum mi-aș fi dorit, nu am putut să fiu eu. Și da, recunosc că această experiență m-a schimbat complet. Am trecut printr-o cumpănă uriașă din punct de vedere al sănătății mele.

Este a nu știu câta operație și nici nu știu de unde am mai găsit puterea de a merge mai departe. Dar încă lupt cu mine, cu durerea, cu frica. Și dacă un singur lucru pe care vreau să-l luați din povestea mea este acesta. Aveți grijă ce proceduri vă faceți, informați-vă, documentați-vă, alegeți corect. Perfecțiunea nu există”, a spus ea pe social media.

