Laurette are dureri foarte mari din cauza unei operații eșuate pe care a făcut-o în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre injectarea cu aquafilling, substanță care i-a dat mari bătăi de cap și cunoscutei Antonia.

Acum, Laurette le-a mulțumit tuturor celor care s-au rugat pentru ea. „Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, rugăciunile și mesajele pe care mi le-ați trimis. Iar pentru cei care aleg să judece, am spus-o și o mai spun: mi-am asumat alegerea pe care am făcut-o la acel moment. Nu vreau să fiu o victimă. Am ales să îmi fac povestea auzită pentru ca, poate, alte femei să învețe din experiența mea.

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Nu toate intervențiile estetice aduc fericire sau satisfacție. Unele pot avea riscuri foarte mari, iar eu am învățat, poate în cel mai dur mod, că niciun standard de frumusețe nu trebuie pus vreodată înaintea sănătății și a vieții. De aceea, vă rog să aveți foarte mare grijă atunci când alegeți o clinică sau un medic pentru o intervenție. Informați-vă cât mai bine, verificați medicul, clinica, procedura și riscurile înainte de a lua o decizie.

Vă mulțumesc încă o dată pentru toate gândurile bune. Eu încă lupt, de pe patul de spital, să mă vindec și să mă întorc acasă, la fetița mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea multă sănătate!”, a scris Laurette, pe Instagram.

Laurette suferă că în ultima perioadă nu a petrecut suficient timp împreună cu fiica ei. „Îți dai seama că regret că nu am stat lângă fiica mea. E un an în care am lipsit din viața ei, nu m-am ocupat de ea cum trebuie. Am pierdut multe lucruri, sănătatea, timpul, afacerea, copilul, care mi-a dus lipsa, a suferit lângă mine”, a mărturisit bruneta, pentru Spynews.ro.

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