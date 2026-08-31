Îndrăgita actriță a murit după o perioadă dificilă, în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, astfel că puțini oameni știau de faptul că văduva lui Iurie Darie era internată de câteva săptămâni în spital.

Cea care a făcut anunțul devastator este prietena și apropiata familiei, care a transmis un mesaj celor care au cunoscut-o pe actriță, relatează Viva.

„Anca Pandrea (1946–2026),

Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești.

Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Slujba de înmormântare si alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, a fost mesajul transmis de prietena actriței, printr-un mesaj pe WhatsApp, apropiaților.

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