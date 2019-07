De Andreea Romaniuc Archip,

Odată cu al treilea copil, știrista de la PRO TV a devenit, culmea, o mamă relaxată! Recent, chiar s-a încumetat să plece în formulă completă într-o vacanță peste hotare, fără ajutor din partea mamei și a soacrei, care au beneficiat, astfel, și ele de un mic concediu.

A fost prima vacanță de vară în formula asta, în august va împlini Karin un an. Am mers în Grecia. Copiii iubesc foarte mult marea, apa, nisipul și chiar s-au jucat foarte frumos pe plajă,

Ea și-a luat măsuri de siguranță și a ales o stațiune potrivită pentru o familie cu copii mici.

Deși mamă full-time, prezentatoarea a reușit, cumva, să-și facă timp și pentru activitatea sa preferată, în sejurul din Grecia:

Am fost undeva unde apa este mică la mal, tocmai în ideea de a nu sta stresată să nu îi ia valul, dacă nu sunt atentă. Mi-am luat și cărți, ca să citesc pe plajă. Și vara trecută am reușit să citesc pe plajă, iar acum a fost la fel, pentru că e foarte fericită Karin să se joace lângă frații mai mari, stă și ea acolo și nici nu mă mai bagă în seamă când e cu ei. Pentru că restul timpului sunt bunicile cu noi, în vacanță am vrut să fie doar timpul nostru cu ei

vedeta Pro TV