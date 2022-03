După două săptămâni în care a fost absentă de pe rețelele de socializare, Lidia Buble a revenit în lumina reflectoarelor. Artista a fost prezentă în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a vorbit pe ocolite despre viața ei amoroasă, dar și să promoveze noua sa melodie, „Draga mea”.

„Nu mai am voie să fac glume fizice cu tine de la gluma cu nasul. Au sărit toți oamenii. Oamenii nu înțeleg că ne permitem, că suntem oarecum din familie. (…) Acum arăți mai normală la cap, adică de încredere. Înainte erai prea star așa. (…) Poate vrea să ne dea vreo veste Lidia și nu știm. (…) Pot să pun o întrebare așa… tip Măruță?”, a spus Dani Oțil.

Cântăreața a impresionat cu noul său look, după ce a renunțat la blond și s-a vopsit șatenă. „Mă gândeam de un an de zile să facă schimbarea asta de look, dar probabil că nu am avut curajul. Mi-am deschis Instagramul, dar am lipsit două săptămâni. Mi-a zis cineva că atunci când merg la TV parcă mă spovedesc”, a spus vedeta.

După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a avut o relație cu actorul cubanez Harlys Beccera, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat după doar câteva luni. Recent, artista a fost surprinsă alături de Horațiu Nicolau, un potent om de afaceri în vârstă de aproape 60 de ani. Dani Oțil a fost curios să afle ce se întâmplă în viața amoroasă a invitatei sale, astfel că a început să-i pună câteva întrebări-capcană.

Dani Oțil: Locuiești la casă sau la bloc?

Lidia Buble: Într-un penthouse.

Dani Oțil: Nu trebuie să mă enervezi cu răspunsurile. Era suficient să zici la bloc. Câte persoane sunt la întreținere, la avizier?

Lidia Buble: Acum că vine și Bubli… va fi una în plus. O să mă duc să-l iau de la mami.

Dani Oțil: Mă roade, mă! Dacă te uiți pe sârmă, la rufe, vezi numai ciorapii tăi?

Lidia Buble: Da, chiar da!

Dani Oțil: Dar în paharul cu periuțe?

Lidia Buble: Sunt două. Una pentru gutieră și una a mea.

Dani Oțil: Dar ieri, de 8 Martie, te-ai împiedicat și tu de un buchet de flori?

Lidia Buble: Cadoul de 8 Martie a venit mult mai devreme. Ieri am primit flori de la antrenorul meu de la sală, cum de altfel au primit toate fetele de acolo.

Dani Oțil: Dar când e seară… ai pe cine să trimiți să ducă gunoiul?

Lidia Buble: Dragă, eu duc și gunoiul, fac și curățenie în casă, mai nou am și o pasiune pentru bucătărie.

Dani Oțil: Nu, că a venit să ne încurce!

Lidia Buble: Tu vrei să mă prinzi și nu ai cum!

Dani Oțil: Nu vreau să te prind. Eu vreau să îmi dai ceva. Nu mai văd un ziar, o aia… Cubanezul frumușel, care am crezut că eu sunt cel mai frumos bărbat cu barbă din România. A venit, a plecat, unde o fi, o fi altul, cine o plăti întreținerea? Când intri în baie, capacul de la toaletă este tot timpul jos sau și ridicat?

Lidia Buble: E cum îl las eu de fiecare dată!

Reacția lui Răzvan Simion

La finalul discuției, Lidia Buble a vrut să-i mulțumească artistei Adda, care a scris noua melodie pentru ea. Răzvan Simion a intervenit și aștepta mulțumiri și pentru el.

„Vreau să-i mulțumesc foarte mult Addei, pentru că ea a scris piesa. Și ție îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru că ești implicat de fiecare dată”, a spus artista.

Deși nu mai formează un cuplu, Răzvan Simion și Lidia Buble colaborează pe plan profesional. Prezentatorul de la Antena 1 este managerul fostei sale iubite. „Dar lui amărâtul ăla de Rizea de ce nu îi mulțumești? Eu am stat cu el pe telefon, ne-am emoționat și ele culeg laurii. Repet, eu stau cu ăla pe telefon ne facem planul”, a spus Răzvan.

