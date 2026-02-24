Lily Collins, actrița cunoscută publicului larg pentru rolul din serialul Netflix „Emily in Paris”, va interpreta rolul iconicei Audrey Hepburn într-un film despre realizarea peliculei clasice „Mic dejun la Tiffany”. Anunțul a fost făcut de Collins pe Instagram, unde a împărtășit entuziasmul său pentru acest proiect la care lucrează de aproape zece ani.

„Onorată și extaziată nu încap să exprime ceea ce simt”, a scris ea pe 23 februarie. Audrey Hepburn, o adevărată legendă a cinematografiei, rămâne una dintre cele mai respectate figuri ale Hollywood-ului, iar acest proiect promite să ofere o perspectivă captivantă asupra filmului din 1961 care a definit o generație.

Lily Collins și legătura cu Audrey Hepburn

Filmul va fi bazat pe cartea non-ficțională „Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffanys and the Dawn of the Modern Woman” scrisă de Sam Wasson, iar scenariul este semnat de Alena Smith, cunoscută pentru seria Dickinson de pe Apple TV.

„Breakfast at Tiffanys” este povestea lui Holly Golightly, o femeie sofisticată din New York, interpretată de Hepburn, care se îndrăgostește de vecinul său, Paul Varjak (jucat de George Peppard). Filmul regizat de Blake Edwards, cu costume semnate de Edith Head, a câștigat două premii Oscar în 1962 și include interpretări memorabile ale actorilor Mickey Rooney, Patricia Neal, Buddy Ebsen și Martin Balsam. Hepburn a fost nominalizată pentru Oscar la categoria „Cea mai bună actriță” în acel an, premiu pe care îl câștigase deja în 1954 pentru rolul din „Roman Holiday”.

Lily Collins nu este străină de stilul iconic al lui Hepburn, împărtășind în trecut fotografii în care a încercat să recreeze look-uri memorabile ale actriței britanice. În mai 2017, de ziua lui Hepburn, Collins a realizat o ședință foto tematică pe bicicletă, iar în 2024 a adoptat un stil clasic all-black în timp ce schia. Aceste postări au subliniat admirația profundă pe care Collins o are pentru Hepburn, pe care o consideră un model de eleganță și rafinament.

Cariera lui Audrey Hepburn

Audrey Hepburn a avut o carieră impresionantă, apărând în 34 de filme și producții TV între anii 1940 și 1989, când a jucat ultimul ei rol în filmul „Always”. A fost nominalizată la cinci premii Oscar și a primit postum Premiul Jean Hersholt pentru umanitarism în 1993, anul în care a decedat la vârsta de 63 de ani.

Pentru Lily Collins, acest rol reprezintă o oportunitate de a celebra moștenirea unei femei care a redefinit standardele de frumusețe și stil în întreaga lume. Actrița, care a apărut recent în filmul horror „MaXXXine” din 2024, își continuă ascensiunea în industria cinematografică prin această interpretare ce promite să fie una memorabilă.

