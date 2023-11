Pepe l-a avut pe Liviu Vârciu ca invitat la podcastul său „Bar online”, unde cei doi și-au amintit cum au ajuns să se îndrăgostească de aceeași femeie. Actorul din „Bravo, tată!”, serialul difuzat la Antena 1, a povestit cum cântărețul, care îi e și bun prieten, i-a furat iubita. Liviu o cunoscuse pe tânăra respectivă în timpul unei ieșiri în oraș cu Pepe, potrivit unica.ro.

„Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. «Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine?» Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: «Mai ai ceva cu doamna?» M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost”, a povestit Liviu Vârciu în podcastul lui Pepe.

„Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai?”

Punctul culminant a fost atunci când Pepe și-a făcut apariția la ziua lui Liviu Vârciu cu femeia respectivă. „Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a mai zis Vârciu.

Artistul a avut și el un cuvânt de spus în această situație. Pepe a explicat cum au stat lucrurile din punctul lui de vedere. „Eu voiam să vă împac”, a spus amuzat artistul.

Se pare că situația s-a repetat, pentru Liviu Vârciu a povestit o altă întâmplare când Pepe a ieșit cu una dintre fostele lui iubite. „Dormeam, 21 de ani aveam. Mă sună Pepe: «Eu sunt la Club, vrea să te salute cineva.» Vorbesc bla, bla, bla. Îi zic: ce cauți cu Pepe?”, a spus actorul.

Liviu Vârciu a continuat cu glumele la adresa prietenului său: „Eu când făceam cunoștință cu o fată nu întrebam de zodie e sau așa. Întrebam: Bună, ai fost cu Pepe, cumva?”.

În prezent, Pepe este căsătorit cu Yasmine, femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Pastramă. Cântărețul, în vârstă de 44 de ani, are trei copii, două fete din prima căsnicie (Maria și Rosa) și un băiețel (Pepe jr.) din actuala căsnicie.

Pepe s-a lansat în afaceri

Deși este artist, Pepe și-a dorit să aibă o afacere de familie, astfel că a deschis un magazin cu haine. Yasmine, soția lui, este cea care se ocupă în mare parte de acest business, iar Pepe este chiar imaginea magazinului.

„Pepe e un investitor plin de calitate și de speranță, e mai mult o afacere pentru familie, jobul meu principal este să fiu artist. Astăzi sunt îmbrăcat cu haine de la mine, pentru că, de fapt, sunt imaginea magazinului. Toți din familie purtăm haine de acolo, sunt puține mărimi din fiecare model și nu riști să te îmbraci ca altcineva”.

Cântărețul recunoaște că a investit la un moment dat și în imobiliare. „Eu am făcut chestia asta de mult, le-am și vândut de mult!”.