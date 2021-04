Liviu Vârciu, bătut de mama sa pe când cânta în trupa L.A. Ce boacănă a făcut la 15 ani: „Plângea și mă bătea”

Avea până în 18 ani când a debutat în celebra trupă L.A. Liviu Vârciu a cunoscut de atunci celebritatea, succesul și faima. Îl știa o țară întreagă, făcea furori la concerte. Iată că de atunci își amintește un episod mai puțin plăcut din viața lui.

A povestit despre o boacănă pe care a făcut-o în adolescență, pe vremea când avea doar 15 ani. Artistul a lipsit de acasă o noapte întreagă pentru prima dată, fără să-și anunțe mama.

„Când am ajuns acasă am primit cea mai mare bătaie din viața mea. Atunci am înțeles cât de mult mă iubește femeia asta. Îngrijorarea din ochii ei pentru că nu știa unde și ce face copilul ei. Plângea și mă bătea în același timp, ceva incredibil.”, a spus artistul la Cultour.

Liviu Vârciu a mai dezvăluit că a primit o educație minunată de la mama sa. A înțeles atunci că nimeni n-o să te iubească în felul în care o face mama.

„Am copii acum și îmi dau seama ce a simțit mama. Dacă fata mea ar pleca de acasă și n-ar veni timp de două ore, aș înnebuni, dar toată noaptea.”, a adăugat el în aceeași emisiune.

