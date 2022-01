După o sesiune de cumpărături într-un centru comercial din Capitală, Liviu Vârciu a dorit să își cumpere un fresh de portocale de la un tonomat amplasat acolo. Vedeta de la Antena 1 s-a enervat la culme, după ce a introdus mai multe bancnote de 10 lei și nu a primit sucul dorit.

Pentru că aparatul lua banii, dar nu îi dădea sucul, Liviu Vârciu a scos telefonul și a filmat momentul în care apăsa pe buton și nu se întâmpla nimic, relatează Spynews.

„Mai încerc o dată. Să vă ferească Dumnezeu… să nu vorbesc urât, apăs butonul. Să vă ferească Dumnezeu, că-l sparg aici, în magazin. Îl sparg, îl sparg! Stai să vedem dacă îmi dă mie, după aia mai vrei tu”, a spus Liviu Vârciu.

După mai multe încercări, tonomatul a funcționat, iar actorul a primit fresh-ul de portocale pe care îl dorea. Partenera lui, Anda Călin, a dorit și ea să își ia. „Poate își ia a mea țeapă. Ha ha ha!”, a reacționat artistul.

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de 5 ani

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de 5 ani și au împreună o fetiță și un băiețel. Datorită faptului că Anda Călin a fost tolerantă, înțelegătoare și l-a acceptat așa cum este, căsnicia lor a funcționat și durează și în ziua de astăzi.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos”, a spus în urmă cu câteva luni Liviu Vârciu la „Xtra Night Show”.

