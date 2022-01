În anul 2019, Lora s-a lansat în afaceri. Atunci, cântăreața a reușit să creeze o cremă de zi, primul produs din linia de ei de cosmetice pe piața din România. De atunci și până acum, artista a lansat și alte produse, semn că cerere a existat. „Nu pot să vă explic în cuvinte ce simt. Am impresia că astăzi se naște o nouă Lora, pentru că pe lângă muzică, ăsta a fost visul meu dintotdeauna. Mama fiind farmacistă, pensionată, are o agendă foarte mare și groasă, plină cu tot felul de rețete. Mama avea un laborator și veneai la ea și îți făcea acolo repede. Spuneai ce ai, se uita la tine și îți dădea ceva pentru pielea ta. Din rețelele mamei am luat ingredientele pe care le-am folosit în această cremă de zi, primul meu produs. Ne-a luat vreo trei ani să ajungem aici”, a mărturisit Lora pentru Libertatea, la vremea respectivă.

Acum, la începutul lui 2022, Lora recunoaște că e împlinită cu cariera pe care o are, toate merg ca pe roate atât în muzică, cât și în afaceri. „În 2021 sunt fericită că am evoluat în toate domeniile în care activez. Brandul meu de skincare s-a dezvoltat extraordinar de mult. Pe partea muzicală, am lucrat cu oameni minunaţi, am lansat piese noi cu videoclipuri high-tech şi foarte cinematice. Am filmat pentru «Pup-o mă 2», unde am avut un rol important, dar şi pentru «Secretul lui Zorillo».

Timp de 5 luni am fost în postura de prezentator al emisiunii «Vorbeşte lumea». Am făcut foarte multe în 2021, dar, cu toate astea, am avut mereu senzaţia că nu fac suficient de mult, aveam impresia că pierd timpul şi că nu se întâmplă nimic, am trăit cu frica asta inexplicabilă. Acum că am conştientizat asta, îmi doresc foarte mult ca 2022 să nu îmi mai fure sentimentul de împlinire”, a declarat vedeta pentru OK! Magazine.

Lora, considerată una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi

Chiar dacă e preocupată foarte mult de afacerile sale, artista dedică timp și pentru propria persoană. E considerată una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi, așa că trebuie să se mențină la un anumit nivel. În această perioadă nu a mai făcut sport și spune despre ea că nu mai e în formă.

Cu toate acestea, ea are mare grijă la alimentație. „N-am mers la sală des pentru că am evitat pe cât posibil spaţiile închise şi aglomerate, iar când mergeam, alegeam anumite intervale orare în care ştiam că sunt puţini oameni. Am mai mers la pisicină, iar în rest am alergat mai mult în aer liber şi încerc să mă menţin într-o formă cu care eram obişnuită atunci când aveam multe concerte.

Nu sunt chiar în acea formă, dar încerc pe cât posibil să mă menţin. Acum, cu perioada asta rece, fac mai mult exerciţii acasă, alerg mai puţin pentru că aerul foarte rece nu-mi face bine, având o sensibilitate. Aştept primăvara! Între timp, am grijă la alimentaţie şi poate o vacanţă la schi m-ar ajuta?!”, a încheiat ea.

