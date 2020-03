De Livia Lixandru,

Prima ediție a a noului sezon va aduce în fața celor trei jurați, Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, opt concurenți extrem de talentați.

Fiecare dintre ei va încerca să-i impresioneze pe jurați și să se califice în marea finală, care pune în joc Trofeul Next Star, în valoare de 20.000 de euro. Co-prezentatorul show-ului este Șerban Copoț care, și de această dată, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Cei mai talentați copii din România, și nu numai, vor urca, din 12 martie, pe scena Next Star, pentru un sezon extraordinar. Încă din prima ediție, Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa au fost uluiți de micii concurenți.

“Eu nu am crezut, în viața vieților mele, că o să existe așa un moment pe scena Next Star”, spune Dorian Popa, aflat pentru a cincea oară în fotoliul de jurat, la Next Star. Surprizele vor fi de proporții atât pentru Loredana, cât și pentru Ștefan Bănică, aflați pentru prima dată în ipostaza de jurați ai unui talent show care are ca protagoniști copiii.

„Vreau să-ți spun, cu toată admirația, că numărul tău poate fi prezentat oriunde în lumea asta. A fost excepțional! Nu m-ar mira să te văd executându-l la Cirque du Soleil – Las Vegas”, este una dintre reacțiile lui Ștefan Bănică. “A fost copleșitor. Ne-ai topit sufletele și ne-ai făcut să visăm”, spune și Loredana, emoționată.

Și în acest sezon, publicul își va putea alege favoritul, pe care îl poate trimite în finala de popularitate, care pune în joc un premiu în valoare de 5.000 de euro.

