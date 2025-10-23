Marian Grozavu a pierdut în fața lui Mattia. Reacția Biancăi, după ce ispita de la Insula iubirii a învins în cușca RXF

Deși „Insula Iubirii” s-a încheiat, rivalitatea dintre Marian Grozavu și ispita Mattia Carnessali a continuat dincolo de camerele de filmat. Cei doi foști adversari din show-ul de la Antena 1 și-au reglat conturile în seara de 22 octombrie, în cușca RXF, unde au oferit un spectacol intens și plin de adrenalină.

După antrenamente istovitoare și luni întregi de tensiune, confruntarea dintre Marian Grozavu și Mattia a fost momentul cel mai așteptat al galei. Fosta ispită și-a făcut intrarea spectaculos, înconjurat de domnișoare care l-au pregătit pentru meci, în timp ce Marian a venit însoțit de Bianca, partenera sa, care i-a fost alături până la final.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Mattia Carnessali a câștigat lupta cu Marian Grozavu în cușca RXF

Lupta a început echilibrat, însă în runda a doua Mattia a trecut la atac. După o serie de lovituri rapide, l-a pus la pământ pe Marian, iar arbitrul a fost nevoit să oprească meciul, declarându-l învingător pe Mattia Carnessali.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Când a văzut că iubitul ei pierde în fața ispitei masculine de la Insula iubirii, Bianca a început să țipe și să plângă. Ea se afla în public și îl susținea pe Marian Grozavu.

Chiar dacă duelul a fost unul dur, finalul a fost marcat de fair-play: cei doi și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat, semn că au decis să îngroape securea războiului. Bianca, vizibil emoționată, a fost cea care l-a consolat pe Marian după înfrângere.

Cu această confruntare spectaculoasă, rivalitatea dintre cei doi foști concurenți s-a încheiat oficial, iar ringul RXF a fost martorul păcii dintre „ispită” și „domnul Marian”.

Ce spunea Bianca despre lupta dintre Marian Grozavu și Mattia la RXF

Bruneta a mărturisit că nu crede că lupta dintre cei doi a avut loc din cauza geloziei. De asemenea, Bianca a precizat că nu s-a gândit să aibă o relație cu ispita masculină la Insula iubirii.

„Exclud complet să se bată din gelozie. Mai ales că, atunci când am plecat din emisiune, i-am spus lui Mattia: «Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat, pentru că ai fost lângă mine».

Niciodată nu m-am gândit la o relație care ar fi putut fi posibilă între noi acolo, în emisiune. Nu a fost vorba despre iubire, ci despre faptul că eu trebuia să învăț să merg independentă emoțional de oameni”, a ținut să precizeze Bianca, pentru FANATIK.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE