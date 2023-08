În urmă cu câteva zile, Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit-o alături de mai mulți prieteni pe Isabela, fiica lor. Ea și-a serbat onomastica așa că i-a avut alături pe toți cei dragi, dar mai ales pe părinții ei, care nu au ratat ocazia și au făcut o poză împreună.

Marius Elisei nu s-a împăcat cu Oana Roman

Fotografia a postat-o apoi chiar Oana Roman pe rețelele de socializare. Apare alături de Marius Elisei, fostul soț, foarte zâmbitoare. „E minunat că l-ai inclus și pe Marius. Așa procedează 2 părinți responsabili. Sunt sigură că Isa a vibrat de fericire văzându-vă împreună. Vă felicit!❤️😘❤️🤗”, i-au scris fanii pe Facebook vedetei.

Alți urmăritori au speculat că cei doi s-au împăcat, că formează din nou un cuplu. Întrebat de Cancan dacă e adevărat, Marius Elisei a negat. „Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te împaci cu fostul partener? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum”, a zis el.

Acum ceva vreme, Oana Roman a mărturisit că e dispusă să se împace cu Marius Elisei, însă el, acum, a exclus această posibilitate. „Înțeleg, dar eu am alte planuri personale. Important este copilul, fetița noastră.

La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta.

Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, a mai declarat Marius Elisei.

Oana Roman încă îl iubește pe Marius Elisei

La câteva luni de la despărțirea oficială de Marius Elisei, Oana Roman surprindea cu declarații noi despre fostul soț. A recunoscut că încă îl mai iubește pe acesta, dar a explicat clar că niciodată nu vor mai forma un cuplu.

Invitată în podcastul lui Jorge, Oana Roman a fost întrebată direct dacă încă îl mai iubește sau nu pe Marius Elisei. Vedeta a spus că da, dar a ținut neapărat să facă și câteva lămuriri. „O să-l iubesc toată viața pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața”, a declarat Oana Roman la podcastul „Vorba lu Jorge”.

Chiar dacă și-au aruncat multe cuvinte dure în presă după ce au anunțat despărțirea, Oana Roman spune că încă are sentimente frumoase față de Marius Elisei, tatăl fiicei sale. „Îl iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă!

Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal”, a declarat vedeta.

Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei merge la psiholog

Oana Roman consideră că Isabela, fiica ei și a lui Marius, e dezechilibrată emoțional după despărțirea părinților. Chiar micuța a cerut să meargă la psiholog. „Isa merge la psiholog și ea a cerut să meargă acolo.

Pentru că eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură. Și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă și eu i-am spus Isei că mergem la cineva cu care o să facă dezvoltare personală. Ea a făcut asta și la grădiniță și la after și știe ce înseamnă.

I-a plăcut mult de ea, și acum Isa a cerut să mai meargă la psiholog, la Ana. I-am spus că ce vorbește acolo rămâne doar între ele două, că Ana nu are voie să povestească altora, nici mie nu îmi spune decât dacă e ceva alarmant. (…)

Isa merge o dată pe săptămână să vorbească cu ea pentru că e foarte dezechilibrată emoțional și eu fac tot ce pot ca să fie bine”, a adăugat Oana Roman.

