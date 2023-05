În cadrul emisiunii, un juriu format din celebrități și membri ai publicului comentează show-urile și acordă puncte pentru reprezentanții fiecărie țări care concurează la Eurovision 2023.

Melodia și show-ul României au avut parte de comentarii negative și a obținit doar note de 2 și 1 din partea membrilor juriului.

Invitații au considerat că prestația lui Theodor Andrei și a danstorilor este „un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă”, că „eșuează lamenetabil în a fi sexy” sau că dansatorii „nici măcar nu pot dansa în sincron”.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“ a zis un invitat.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“, a comentat altcineva din studio.

„România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“, a precizat altcineva.

„Eu îi dau 2 puncte. Nu vă uitați la mine și nu mă întrebați de ce sunt așa de bună. Ar fi prea dureros să-i dau un punct“, a spus o invitată din emisiunea norvegiană.

Prima semifinală a Eurovision 2023 va avea loc marți seară și va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR Internaţional și TVR+, de la ora 22.00.

Reprezentantul României va evolua în a doua semifinală, programtă joi, 11 mai. Theodor Andrei va fi al treilea care va urca pe scenă în cea de-a doua semifinală.

Finala Eurovision 2023 va avea loc pe Liverpool Arena sâmbătă, 13 mai.

