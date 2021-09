Mesajul Alexandrei Ungureanu, după ce a fost eliminată împreună cu mama ei, de la „Asia Express”. „Merg să leșin puțin”

„Gangsta pe vechi. Mulțumim de încurajări Ne auzim mai târziu, merg să leșin puțin, pentru că în timpul cursei n-am avut timp și apoi am fost prea obosită:))

Nu știu dacă o să am vreodată vorbe să descriu ce am simțit in ziua aia”, a scris Alexandra Ungureanu pe contul de socializare.

În cadrul ediției din 29 septembrie, Irina Fodor a anunțat că dă startul cursei pentru ultima șansă, la finalul căreia s-a aflat cine a fost eliminat de la „Asia Express”. Trei echipe au participat. Este vorba despre Eliza și Cosmin Natanticu, Anca și Alexandra Ungureanu și Elwira și Mihai Petre.

Probele au fost dificile. Prima misiune i-a pus pe concurenți să se îmbrace în costume de luptători turci și apoi să redea cu precizie cât mai mare dansul acestora.

Apoi, după ce au primit plicul roșu, cele trei echipe au mers la cules de piersici în livada unui fermier, pe care l-au căutat pe străzile unui oraș, scrie a1.ro. La finalul misiunii, echipa formată din Alexandra Ungureanu și mama ei a ajuns ultima la Irina Fodor.

Connect-R și Shift au scos cufărul pe care l-au purtat cu ei în ultimele zile și l-au oferit Ancăi și Alexandrei Ungureanu. Diamantul din interior a fost roșu, acestea au devenit prima echipă care este eliminată de la „Asia Express”, sezonul 4.





