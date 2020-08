Mesajul surprinzător al lui Silviu Prigoană pentru Adriana Bahmuțeanu, la 5 ani de la divorț. “Mi-aş dori ca mama copiilor mei să îşi stabilească viaţa, să fie fericită”

Invitat, miercuri seară, la emisiunea online a lui Cristi Brancu, de pe Facebook, Silviu Prigoană i-a transmis complimente Adrianei Bahmuţeanu, care se iubeşte cu solistul grec Nikolaos Papadopoulos.

“Copiii mei sunt ok, mama copiilor e ok. Am înţeles că s-a căsătorit. Nu am certificatul de căsătorie sau copie, dar aşa am auzit”, a spus Silviu.

Iar când Brancu a menţionat că-l cunoaşte pe artist şi că e un băiat bun, Prigoană a adăugat.

“Nu ştiu, nu comentez, îmi văd de treabă când nu ştiu. În principiu mi-aş dori ca mama copiilor mei să îşi stabilească viaţa, să fie fericită, viaţa nu e făcută doar din necaz, merită să fie fericită. Să-şi dea un reset la viaţă. Nu poţi să suferi mereu”, a declarat Silviu Prigoană, potrivit VIVA!

