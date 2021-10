Mihai Bendeac a fost ofertat de Pro TV pentru emisiunea „Românii au talent”. „Acum un an de zile, dar și anul ăsta am fost contactat”

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, Mihai Bendeac a făcut dezvăluiri și despre viața lui profesională. A dezvăluit că și anul trecut, dar și acum, cei de la Pro TV l-au vrut în echipa emisiunii „Românii au talent”. Actorul a refuzat oferta și a mai menționat că oricum ar fi făcut-o, chiar dacă nu avea contract cu Antena 1.

Mihai Bendeac: Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru „Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Schimbări la „Românii au talent”

Primele noutăți de care telespectatorii vor avea parte în sezonul cu numărul 12 al emisiunii sunt două modificări în componența juriului. Andi Moisescu și Andra, cei doi iubiți jurați care au fost prezenți din primul sezon, vor avea parte de doi colegi binecunoscuți și apreciați de către public.

Mihai Bobonete, îndrăgitul actor și comediant, și Dragoș Bucur, binecunoscutul actor și prezentator TV, vor completa echipa juraților Românii au talent, sezonul 12. Alături de aceștia se vor afla, în culise, cei mai talentați prezentatori: Smiley și Pavel Bartoș. Ca de fiecare dată, ei le vor oferi concurenților energie și încredere că vor fi cei mai buni.

Citeşte şi:

Reacția lui Dorian Popa după ce un fotbalist de la FCSB nu a vrut să facă poză cu el. „Mi s-a luat rău de fotbalul din România”

Viața în televiziune a Anamariei Prodan. Ce emisiune matinală a prezentat impresara în urmă cu ani de zile

Adriana Bahmuțeanu și-a îngrijorat fanii, după ce s-a pozat cu masca de oxigen pe față: „Fac un tratament”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”

Playtech.ro I-a murit soția, dar acum vedeta PRO TV iubește din nou! Cuplu unic în showbizz

Observatornews.ro Trei cunoscuți dansatori italieni au murit în deșertul din Arabia Saudită. Tinerii au sfârşit într-o râpă, la Riad

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2021. Săgetătorii au multe de învățat, rapid, din mers, ca să poată recupera ce au pierdut

Știrileprotv.ro Doi tineri bolnavi de Covid-19 au murit în curtea spitalului din Craiova. Nu aveau comorbidități

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută