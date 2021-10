În vara acestui an, actorul a postat pe una dintre rețelele de socializare un video în care spunea că se simte hărțuit de prezentatorul de la PRO TV, după ce acesta l-a sunat în repetate rânduri să-l invite la podcastul său. „Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun!”, a spus atunci Mihai Bendeac.

La scurt timp, Cătălin Măruță a lămurit toată situația și a spus că a fost vorba despre o glumă. „Era o glumă toată povestea. Postările au fost pe instastory tag către mine. Un joc al lui. Cineva le-a copiat și postat pe un canal de YouTube”, a spus prezentatorul.

Acum, se pare că Mihai Bendeac a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a participa la podcastul său. „P.S- Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a scris juratul de la „iUmor” pe pagina sa de Facebook.

Prezentatorul de la PRO TV a fost foarte încântat în momentul în care actorul a acceptat invitația. „Podcastul dedicat lui Mihai Bendeac este o revelație: câte straturi are de fapt un om, cât de bine le poate ascunde de ochii altora și cu ce preț! Un interviu cu Mihai Bendeac la vârsta de 38 de ani: cine este el acum! El a vorbit sincer, fără secrete, fără mândrie, iar eu l-a ascultat fără prejudecăți”, a spus Cătălin Măruță.

