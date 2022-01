Deși lucrează de ani buni în acest domeniu, asta nu reprezintă o garanție pentru el. Mihai Morar a recunoscut că are anxietăți, iar una dintre cele mai mari frici ale sale este să nu fie dat afară de la Radio ZU. Prezentatorul a explicat că această teamă, nesiguranță, vine din copilărie, pentru că i se tot repeta că nu va realiza nimic în viață. În copilărie, Mihai Morar nu a fost încurajat de mama sa, așa cum a precizat în declarațiile făcute.

„Eu n-am talent, n-am niciun talent, dar am darul ăsta sau mi l-am educat, de a asculta oamenii, știu să îi ascult până la capăt, nu îi întrerup la virgulă.

Am o grămadă de anxietăți. Să nu mă dea afară! Până acum vreo doi ani aveam treaba asta, să nu mă dea afară de la radio, în general asta cu sentimentul ăsta al eșecului, a fi aruncat în stradă, pentru că vine din copilărie. Când eu am auzit chestia asta și cred că toată generația mea a auzit asta de la părinți, «O să ajungi să cureți wc-uri, o să ajungi să mături străzile!». Nu că ar fi rușinos asta și dacă ajungeam, ce, făceam ceva decent, onorabil. Că o să ajung ultimul om îmi mai spunea maică-mea și am trăit și trăiesc și acum cu frica asta, să nu fiu exclus, să nu fiu dat afară, să nu fiu validat!”, a declarat Mihai Morar pentru Cancan.

„Radio ZU s-a născut din nebunia a doi oameni, Buzdu și Morar”

Prezentatorul nu ar putea să aleagă între cele două proiecte pe care le are. Mihai Morar prezintă emisiunea de la Radio ZU împreună cu Daniel Buzdugan, iar în paralel mai are podcastul de mare succes „Fain&Simplu”.

„Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani când aveam emisiunea de la TV și emisiunea de la radio, aș fi zis clar că emisiunea de la radio, pentru că emisiunea de la TV nu a fost copilul meu, eu am fost doar o bonă acolo, dar am avut grijă de ea niște ani mulți, vreo 13 ani. Podcastul este copilul meu, adică ideea mea, la fel cum radioul e ideea mea, e numele meu, tot ceea ce înseamnă Radio ZU s-a născut din nebunia a doi oameni, Buzdu și Morar, deci e copilul nostru. Podcastul e copilul meu, cum să aleg între ceva ce mă reprezintă la fel de mult, sunt două fețe ale mele! “, a mai declarat Mihai Morar pentru sursa mai sus-menționată.

