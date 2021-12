Ar fi fost a douăsprezecea încercare a cântărețului de a participa la Eurovision. La începutul lunii decembrie, Mihai Trăstariu anunța că vrea la Eurovision 2022. „Ar fi a douăsprezecea încercare. (…) Treaba asta e în gena mea, de prin gimnaziu, când eram olimpic, eram cu învățătură multă, lupta pentru premii s-a manifestat și în muzică, am vrut concursuri. Am fost de șase ori la Festivalul Mamaia, la Cerbul de Aur am fost de două ori. Eu am fost un tip competitiv de când mă știu. Îmi place să mă bat în luptă, nu doar să scot o piesă. Mi se pare puțin pentru potențialul meu. Mi-am lucrat atât vocea asta ca să stau cu ea neexploatată?! (…) Așa că mă reîntorc la Eurovision”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Acum, pentru Cancan, cântărețul a dezvăluit că nu a găsit o piesă potrivită și nu s-a înscris, anul acesta lipsește de la Eurovision. Cu toate acestea, el a văzut cine sunt semifinaliștii Eurovision România 2022 și nu a fost impresionat. Spune că nu e vreo melodie cu care România ar putea să câștige.

„Nu am reușit să găsesc o piesă bună în două săptămâni. Este greșit cum procedează TVR! M-am și ciondănit cu Dan Manoliu, care e șeful delegației, nu și anul acesta, care a zis că am timp un an și nu trebuie să fac piesa în două săptămâni. Și am zis că da, dar anul trecut au trimis-o pe Roxen direct, iar noi degeaba ne făceam piese. Și atunci, artiștii nu s-au preocupat de Eurovision, nici eu. Și m-am trezit în postura de absent. Nu am găsit piesa AIA, deci din acest motiv absentez.

Legat de listă, m-am uitat și eu, că sunt fan și cunosc tot ce e pe acolo. N-au apărut piesele, am auzit doar vreo 10. Totul ține de piesă, așa că nu ține de câte vizualizări ai pe YouTube. Ține de prestația ta live din concurs. Din ce am ascultat, nu e nimic care să poată să câștige. Niciuna nu răsare!”, a declarat Mihai Trăistariu.

Eurovision 2022 are loc în Italia

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala, pe 14 mai 2022. 41 de țări s-au înscris la ediția cu numărul 66 a concursului internațional: Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU – cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Succesul României la Eurovision

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

