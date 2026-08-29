Întrebat dacă separarea a venit brusc, actorul a răspuns sincer: „Nu, nu. Cel puțin din respect și, dacă ești un om OK, nu o închei brusc. Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat. După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea.

Maria PopoviciIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Și i-am spus niște chestii: „Nu sunt OK în relație, hai să încercăm să schimbăm.” Discuțiile astea au fost pe parcursul a doi ani de zile. Nu au fost de genul „Eu plec, mi s-a luat, la revedere”. Eu am spus ce aveam de spus, ea nu mi-a spus neapărat ce avea de zis, ce trebuia să schimb eu”,a povestit Mincu pentru Cancan.

Maria Popovici a refuzat să participe la aceleași evenimente cu Mincu

Mincu spune că timpul mult petrecut împreună i-a afectat căsnicia, mai ales că aceștia făceau și echipă în spectacolele de Stand-up Comedy

„Comunicarea și felul în care eram foarte legați unul de altul. Era greu și același job, eram împreună mereu. Aveam nevoie și de puțină libertate. Din păcate, la un moment dat poate dispărea iubirea. Și când a dispărut, cred că este mai bine să pleci.

Atunci nu mi-a zis nimic. Adică: „Uite, tu mă rogi să schimb asta, atunci schimbă și tu asta.” Am încercat doi ani. La momentul respectiv, ea voia și copil și i-am spus: „Băi, nu simt asta. Îmi plac copiii, dar nu știu asta cum. Și chiar i-am zis că, dacă ai vrea acum, că este vârsta și etc., și m-ai obliga mâine, nu îmi doresc. Nu te-aș judeca dacă ai pleca.

Nu simt asta, nu-i momentul”. Ce m-a deranjat este că mi-a părut rău că nu am putut să rămânem colegi. Asta este tot ce mi-a părut rău. Vorbisem și speram să putem fi OK, să ne vedem dacă avem un show în același club de comedie. Dacă ai fost cu un om 14 ani și, când ai încercat să discuți să salvezi relația, nu ai spus niște chestii, nu i le-ai reproșat, nu văd cum ți-ai dat seama după că ăla a fost și a dres, că a fost toxic, narcisist.

Ea mi-a spus: „Trei luni, șase luni, cât o să fie, nu vreau să ne mai vedem sau să avem show-uri împreună.” Și am zis: „OK, te înțeleg și respect asta.” După un an, deja nu aș vrea să devină o problemă de genul „Hai să alegem cine merge la nunta unui prieten sau la un botez”. A fost și un caz din ăsta în care m-a sunat un prieten și făcea botezul și a zis: „Băi, Mincule, cum să îți zic?” Și eu i-am zis: „Știu. Știu ce vrei. Stai liniștit. Tu ești prietenul meu și, dacă nu vin la botezul tău, nu este dorința ta. Și, ca să nu creez o tensiune la un eveniment important, e OK, ne vedem după”, a încheiat actorul.

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