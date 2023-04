Chiar în ziua de Paște, Mircea Radu nu s-a mai putut abține și a răbufnit după ce a primit mai multe mesaje cu urări foarte lungi. Fostul prezentator este de părere că oamenii ar trebui să se rezume la un simplu „Hristos a Înviat!”, fără alte texte pompoase.

„Din ecrane, megafoane și broșuri mi se urează în buclă «Sărbători Fericite!» – apoi, scrise mai mic, prețurile la miel, vin și cozonac. E cam ca la cârciumă, doar că acolo nu e cu ouă multicolore și iepuraș (oare n-ar trebui scris cu i mare, ca Isus?).”

Și a continuat: „Oriunde întorc capul dau de trâmbițe ce vestesc bucuria și speranța, toate-s la liber zilele-astea și poți lua câte vrei, deci și tu!, și tu!, chiar și tu!, toate curg în valuri și sunt așa de multe încât n-o să le poți duce singur; de aceea condiția e să fii «alături de cei dragi» (ce clișeu vag și trist, cunosc atâția singuri care ar merita să se bucure).”

Mircea Radu spune că i se pare amuzantă situația, deși alți oameni iau în serios aceste urări. De asemenea, el consideră mesajele lungi cu urări un „bâlci”.

„Mie mi se pare aiurea tot bâlciul ăsta al urărilor, chiar comic, dar, na, eu râd la tot felul de situații pe care alții le iau în serios.

Recomandări Cum se raportează un om de stânga la Iisus Hristos. Creștinismul deteriorat și cum cred că ar trebui predată religia în școli

Că dacă ar fi după mine, într-o lume atât de șuchie n-ar fi de spus decât «Hristos a înviat!» – nu e nimic mai liniștitor”, a încheiat acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cu ce se ocupă Mircea Radu după ce s-a retras cu familia la Piatra Neamț

La câteva luni bune după ce s-a retras de pe micile ecrane, Mircea Radu are o altă activitate, care pare că îl mulțumește. Fostul prezentator TV s-a retras la Piatra Neamț alături de familie.

„E prea mult spus grădinar priceput. După mine, e doar un prim pas. Nu cred că va fi o carieră, dar pot să vă asigur că am de gând să încerc să fac treaba asta cât mai bine posibil. Însă, dincolo de glumă, mai trebuie să treacă destule anotimpuri până când Mircea Radu va căpăta ceva experienţă în acest domeniu”, a declarat Mircea Radu pentru Impact.ro.

„Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit”, a adăugat omul de televiziune pentru sursa citată.

Recomandări Iulian Gherguț, ostaticul român uitat după răpire în Sahel. Un general găsit de jurnaliști într-o închisoare din Burkina Faso spune că „Serviciile române au fost cele care m-au contactat”. De ce n-a fost eliberat Iulian?

„Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta!”, a mai spus Mircea Radu despre cum își ocupă timpul în această perioadă.

GSP.RO A venit în România în 2012 și s-a îndrăgostit de o ploieșteancă. Brazilianul povestește ce reacție a avut bunica fetei când l-a cunoscut. „E o femeie directă”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Fosta vedetă a anilor ’90 a ajuns să doarmă pe STRĂZI și să vândă chilipiruri pe marginea drumului! Imagini ŞOCANTE

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Dezvăluirea făcută de Iulia Vântur, după 10 de relație cu Salman Khan. „Am muncit mult la el”

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Filmul nenorocirii din Capitală, în care un bărbat a murit călcat de autobuz. Colegul şoferului: "Horror! Nu vedem, închid uşile la noroc"

Știrileprotv.ro Kim Jong Un a scos oamenii în stradă pentru sărbători finalizarea a 10.000 de noi apartamente în Phenian. FOTO

FANATIK.RO Cum se menține Regele Charles în formă la 74 de ani. Ce face zilnic timp de 12 minute

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși