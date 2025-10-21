Destul de discreți când vine vorba despre relația lor din spatele camerelor de filmat, Theo Rose și Anghel Damian se pare că au trecut printr-un moment greu în vara anului 2024. Iar acest lucru a fost dezvăluit chiar de către artistă.

Frumoasa cântăreață a povestit, pe pagina ei de Facebook, faptul că în urmă cu mai bine de un an abia și-a văzut partenerul de viață. Și asta din cauza filmărilor pe care el le avea pentru „Tătuțu’”, serial care se vede pe VOYO, și pentru „Cursa”, film care apare în toate cinematografele din România pe 24 octombrie 2025.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Iată mai jos ce a scris Theo Rose pe Facebook:

„Am urât filmul «Cursa». Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon.

Apoi filmările… ziua la «Tătuțu’», noaptea la «Cursa». Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil…

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu. Dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște.

Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți «Cursa». S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE