Un moment neașteptat a avut loc aseară la consiliul de la Survivor România 2023. Încă de la început prezentatorul a anunțat că un concurent va fi eliminat din competiție, și acela e Ionuț Iftimoaie. „Familia ta are nevoie de tine, acasă.

Motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a fost eliminat de la Survivor

Probleme personale de-o natură extrem de importantă. Este o excepție de la ce facem aici. Cu ajutorul tău și al lui Dumnezeu, se rezolvă. Ionuț însă, vreau să te întreb: alegi să pleci sau alegi să rămâi? Ai această alegere!”, s-a adresat aseară Daniel Pavel către Ionuț Iftimoaie, care a izbucnit în lacrimi.

Concurentul a ales să plece acasă, să fie alături de familia lui. „Domnule Dan, e greu să poți să faci o comparație… Când am ales să intru în acest reality, știam că, pentru a fi aici, pentru a face ceea ce fac, pentru a obține ceea ce am obținut, plătesc cu lucrul cel mai de preț pe care îl am: timpul.

Timpul meu pe care îl dedic într-o parte, în loc să-l dedic în altă parte. Și am făcut acest lucru și mi-am promis că o să fac mereu acest lucru, atâta timp cât știu că acasă este bine. Pentru că de acolo îmi vine forța. Și… Știu că parcursul meu aici a fost unul presărat cu foarte multă ceartă, foarte multe cuvinte aruncate care au durut mult”, a declarat Iftimoaie.

Și a continuat: „Eu le duc, că le duc. Aici am fost în stare să trec peste foarte multe lucruri, cum nu puteam să-mi imaginez vreodată… Nu mă gândesc la dormitul pe scânduri, ci mă refer la umilință, la cuvinte jignitoare nu în ceea ce înseamnă persoana mea de aici, din Survivor, ci și la istoricul meu.

Toate au fost menite să mă distrugă cumva. Oare cei de acasă cum privesc acest lucru? Oare familia de ce este nevoită să treacă prin asta? Vă rog să-mi dați voie ca parcursul meu în Survivor să se oprească aici!”.

„Familia este crucială și părăsești Survivor România pe aceste motive ce țin de cei de acasă”, a mai zis Daniel Pavel.

Ionuț Iftimoaie: „Față de toți cei care am greșit, vreau să îmi cer scuze”

Înainte de a-și lua rămas bun, Ionuț Iftimoaie a vrut să dezvăluie ce a învățat pe parcursul acestei competiții, dar și să ceară iertare de la cei cărora le-a greșit. „Poate că sunt multe de spus. Consider că am greșit și eu, la rândul meu, față de destul de mulți. Să zicem că ăsta e jocul și te duc lucrurile într-o anumită direcție.

Dacă ar fi să extrag din experiența asta, la părți bune aș pune să prețuim tot ce avem acasă, tot ce am câștigat deja. E singurul lucru cert. Oamenii pe care îi ai lângă tine merită mai multă atenție, să alergăm mai puțin după lucrurile materiale. Nu avem nevoie de atât de multe lucruri decât ne imaginăm.

Ca și concluzie strict personală, e că e imposibil și total greșit dacă încerci să îi mulțumești pe oameni. Reușești să îi mulțumești pe unii, dar îi superi pe alții. E important să crezi, să ai tăria de a fi convins că atunci când ai luat o decizie e cea mai bună ținând cont de condițiile din momentul respectiv.

Față de toți cei care am greșit, vreau să îmi cer scuze. Vă spun cu mâna pe suflet că vreau să plec din Survivor și să iau cu mine doar amintirile plăcute, tot ce s-a întâmplat bine și bun. Plec de aici mult mai bogat decât eram când am intrat în prima zi”, a încheiat Ionuț Iftimoaie.

Sportivul, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a ajuns vineri, 14 aprilie, acasă. La aeroport, el a fost așteptat de familia sa. Când l-au văzut pe tatăl lor, cei trei copii i-au sărit în brațe și s-au bucurat enorm să-l vadă după trei luni. Soția a fost vizibil emoționată când l-a revăzut și l-a sărutat de față cu toată lumea.

