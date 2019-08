Ca o surpriză, “Eu sunt Corina!” este singura înregistrare în care publicul îl vede pe maestrul Gheorghe Zamfir cu o improvizaţie vocală de excepţie, pe lângă nai şi acordeon. În același an, la Festivalul Internațional al filmelor de televiziune de la Montreux, “Eu sunt Corina” obţinea premiul special al juriului.

Sâmbătă, 24 august, Televiziunea Română va aniversa momentul pe scena Cerbului de Aur, cu un spectacol susţinut de îndrăgita artistă Corina Chiriac, solistă care a rămas o favorită a publicului de muzică ușoară din anii ’70 şi până în prezent.

„Mă bucur din suflet că am fost invitată din nou pe scena importantului Festival și Concurs internaţional de muzică ușoară „Cerbul de Aur”. Alături de Luminiţa Dobrescu şi Angela Similea, sunt fericita deţinătoare a unui premiu la una dintre primele ediţii ale Festivalului. E adevărat, este doar un premiu 3, dar eu cred că am prins Cerbul Fermecat, pentru că, iată, cu ocazia recitalului din acest an, sărbătoresc în avans 50 de ani de carieră de-a lungul cărora premiul-Cerb câştigat în 1971 mi-a ţinut o fericită companie.

În ceea ce privește recitalul de anul acesta, este dedicat ca o onoare deosebită efortului colectiv pe care Televiziunea Româna îl depune pentru a nu lăsa să se stingă legenda acestui festival internaţional de mare ţinută. Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la realizarea primului show color al TVR, sub conducerea regretatului Tudor Vornicu, show care mi-a asigurat un loc de frunte pe scena internaţională din acei ani.

În onoarea aniversarii show-ului „Eu sunt Corina!”, alături de orchestra condusă de Ionel și Andrei Tudor voi susţine la Braşov un recital în care am păstrat structura show-ului din 1979, și voi interpreta şi câteva dintre melodiile de atunci: „Eu sunt Corina!”, care a dat şi titlul show-ului şi „Uită nostalgia”, melodii compuse de Ion Cristinoiu. Voi aminti şi de un minunat cântec compus şi dăruit mie de către colegul meu Mihai Constantinescu, „Am visat odată”, melodie care mi-a purtat un deosebit succes internaţional, mai ales în ţările de limbă germană. Apoi, voi invita spectatorii şi telespectatorii prezenţi să cânte cu mine nemuritorul vals, „Valurile Dunării”, melodie cu care am debutat la „Steaua fără nume”, în martie 1970. Dedic acest recital tuturor colaboratorilor mei de-a lungul a zeci de ani de carieră, precum şi publicului din toate generaţiile. Închei cu o urare sinceră, adresata tuturor soliştilor tineri: Vă doresc, dragii mei, să fiţi sănătoşi şi norocoşi, ca să vă bucuraţi de o carieră la fel de frumoasă şi fructuoasă ca a mea! Cu drag, pe curând”, a spus Corina Chiriac.

