Dorian a fost, în urmă cu doar câteva zile, la serviciul de probațiune și nu a început munca în folosul comunității, așa cum inițial s-a crezut.

”S-a înțeles greșit, dar nu din pricina mea. S-a înțeles greșit din pricina dezinformării pe care o trăim în era social media. Eu am spus acolo, pe internet, că sunt prima la probațiune. Probațiunea nu înseamnă munca în folosul comunității. Probațiunea este locul unde un om care a primit o pedeapsă, ca mine, și este supravegheat de instituție, trebuie să meargă să facă act de prezență, pentru a demonstra că nu este fugit din țară sau că nu se sustrage de la a-și arăta prezența acolo unde trebuie să fie.

M-am cunoscut cu doamna comisar care a preluat cazul meu, am stat de povești, ca să zic cu ghilimelele de rigoare, o oră, timp în care mi-am prezentat parcursul vieții, încă de când eram mic și până în prezent, ca dânsa să mă cunoască, să vadă cine sunt, contextul de viață etc. M-am destăinuit ca la psiholog, pentru că îmi doresc să urmez acești pași pe care Dumnezeu i-a așternut în viața mea, ca la carte, și să înțeleg și eu ceva din chestia asta și să înțeleagă și cei din jurul meu ceva din chestia asta, ceva bun, evident”, a spus Dorian Popa pentru Spynews.ro.

Vloggerul a ținut să precizeze că și-a dorit să facă muncă în folosul comunității la o școală, pentru a putea da un exemplu copiilor și pentru a le explica greșeala pe care el a făcut-o.

Munca în folosul comunității încă nu a început, dar am discutat despre munca în folosul comunității și am fost pus să aleg între primărie și școală, motiv pentru care i-am spus doamnei comisar că aș vrea să aleg școala, întrucât aș vrea să mă vadă copiii și să mă ia drept un exemplu de „așa nu”. Pentru că, deși pentru mine va fi stânjenitor și rușinos, cred că acesta e adevăratul exemplu pe care pot să-l dau celor tineri și celor care ne văd și de multe ori ne iau ca exemplu”, a mai spus Dorian Popa.

